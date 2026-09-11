Oracle : l’IA porte son carnet de commandes à 664 milliards de dollars

Oracle a vu son carnet de commandes contractuelles grimper à 664 milliards de dollars au premier trimestre de son exercice 2027, publié jeudi 10 septembre, porté par de nouveaux contrats de cloud liés à l’intelligence artificielle. L’action du groupe américain gagnait 5,5 % en avant-Bourse vendredi, selon Reuters.

Le chiffre d’affaires trimestriel a augmenté de 30 % sur un an pour atteindre 19,3 milliards de dollars. Les revenus du cloud ont progressé de 62 % à 11,6 milliards, tandis que l’activité d’infrastructure cloud, au cœur de l’offensive d’Oracle dans l’IA, a bondi de 121 % à 7,4 milliards de dollars.

Oracle indique avoir signé plus de 30 milliards de dollars de nouveaux contrats de cloud liés à l’IA au cours du trimestre. Les obligations de performance restantes, qui correspondent à des revenus contractés mais pas encore comptabilisés, atteignent désormais 664 milliards de dollars, soit 209 milliards de plus qu’un an auparavant.

Le groupe affirme avoir ajouté 850 mégawatts de capacité de centres de données et livré plus de 300 000 processeurs graphiques à ses clients cloud depuis la fin du trimestre précédent. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a progressé de 60 % à 4,7 milliards de dollars, mais le flux de trésorerie disponible est resté négatif à 5 milliards en raison des investissements dans les infrastructures.

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La demande en IA rassure les investisseurs

La réaction boursière intervient après plusieurs mois de doutes autour du coût de l’expansion des centres de données et de la capacité d’Oracle à transformer rapidement ses contrats d’IA en chiffre d’affaires. Vendredi matin, Reuters estimait qu’une hausse de 5,5 % du titre pourrait ajouter environ 24 milliards de dollars à la capitalisation du groupe.

La course aux capacités de calcul s’accélère dans l’ensemble du secteur. OpenAI a récemment renforcé sa présence en Asie avec des projets de capacité cloud, tandis que les grands fournisseurs multiplient les investissements dans les centres de données pour répondre à la demande croissante des modèles d’intelligence artificielle.

Oracle prévoit pour son deuxième trimestre fiscal une croissance de 30 % à 34 % de son chiffre d’affaires. Les revenus du cloud devraient progresser de 65 % à 71 % en dollars, avec un bénéfice ajusté par action attendu entre 1,85 et 1,93 dollar.