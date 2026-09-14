BENIN WEB TV

Nigeria : Thales construira NigComSat-2A pour étendre le haut débit en Afrique

Thales Alenia Space a signé lundi 14 septembre 2026 avec la société publique nigériane NIGCOMSAT le contrat de construction de NigComSat-2A, un satellite géostationnaire destiné à renforcer l’accès aux télécommunications et au haut débit au Nigeria et dans plusieurs régions d’Afrique.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
Publié le à
TechnologieNous Suivre sur Google
Nigeria : Thales construira NigComSat-2A pour étendre le haut débit en Afrique
Publicité
1 min de lecture
Lire en anglais
Google NewsCommenter

Le satellite affichera une masse au lancement de près de quatre tonnes et reposera sur la plateforme Spacebus B2. Sa durée de service prévue en orbite dépassera quinze ans. Sa zone de couverture s’étendra de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique centrale à l’Afrique australe.

NigComSat-2A doit fournir des services de télévision, un accès Internet rapide et stable, y compris dans des zones reculées, ainsi que des services numériques comme les appels vocaux et le streaming. NIGCOMSAT affirme que le projet doit notamment élargir l’accès au haut débit dans les communautés encore mal desservies.

Le contrat intervient après l’approbation par le Conseil exécutif fédéral nigérian de l’acquisition et du déploiement de deux satellites de nouvelle génération, NigComSat-2A et NigComSat-2B. En août, NIGCOMSAT avait indiqué avoir engagé Thales Alenia Space et Israel Aerospace Industries pour la fabrication des deux appareils.

Publicité

Selon We Are Tech, NIGCOMSAT vise un lancement de NigComSat-2A d’ici à la fin de 2028, tandis que NigComSat-2B est envisagé pour 2029 ou 2030. Le coût du programme et son schéma de financement n’avaient pas encore été rendus publics lors de cette annonce.

NIGCOMSAT, créée en 2006 et rattachée au ministère fédéral des Communications, de l’Innovation et de l’Économie numérique, exploite déjà NigComSat-1R. Ce satellite géostationnaire de télécommunications a été lancé en décembre 2011.

Publicité

Articles liés

BRICS : Xi propose une communauté d’IA open source et un forum commercialBRICS : Xi propose une communauté d’IA open source et un forum commercialCameroun : 1,38 milliard FCFA à MTN et ITGStore pour connecter six aéroportsCameroun : 1,38 milliard FCFA à MTN et ITGStore pour connecter six aéroportsAfrique du Sud : les data centers Equinix de 170 MW contestés en appelAfrique du Sud : les data centers Equinix de 170 MW contestés en appelGabon : 3 420 km de fibre au cœur du futur partenariat SPIN-Gabon FiberGabon : 3 420 km de fibre au cœur du futur partenariat SPIN-Gabon Fiber

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.