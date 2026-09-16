Éthiopie, les mineurs de bitcoin limités à 23 % de leur électricité

Ethiopian Electric Power, EEP, ne livre plus aux sociétés de minage de bitcoin qu’environ 23 % de l’électricité prévue par leurs contrats. La compagnie publique invoque la baisse des apports d’eau dans ses barrages et dit privilégier l’alimentation des ménages et des activités industrielles.

Les apports d’eau dans les réservoirs hydroélectriques ont reculé d’environ 20 % pendant une saison sèche aggravée par El Niño, selon EEP. Les contrats avec les sociétés de minage prévoyaient une fourniture d’au moins 98 % des volumes convenus. Le directeur général Ashebir Balcha a expliqué que l’alimentation avait d’abord été ramenée à 75 %, puis à 50 %, avant de descendre à environ 23 %.

Cette réduction touche un secteur devenu l’un des principaux clients d’EEP. Selon les données présentées lors du bilan annuel de l’entreprise, les activités de data mining ont représenté environ un tiers de l’électricité consommée et une part majeure de ses recettes. Ethiopian Business Review chiffre leurs paiements à 50,37 milliards de birrs sur le dernier exercice.

La dépendance de l’Éthiopie à l’hydroélectricité accentue l’effet de la baisse des niveaux d’eau. EEP affiche actuellement 9 213 MW de capacité hydroélectrique, contre 504 MW pour l’éolien et 7,3 MW pour la géothermie. La société avait déjà indiqué que les activités de data mining constituaient une source importante de devises.

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EEP a conclu des accords d’achat d’électricité avec 39 sociétés de minage de bitcoin, dont 31 sont déjà opérationnelles, selon les données rapportées par Bloomberg. L’Éthiopie a attiré ces opérateurs grâce à une électricité hydroélectrique relativement bon marché, même si le commerce des cryptomonnaies reste interdit dans le pays.

La sécheresse pèse aussi sur les revenus extérieurs de l’électricien public. EEP a réduit de 40 % sa prévision de recettes provenant des exportations d’électricité pour l’exercice en cours, à 279 millions de dollars, selon Bloomberg.

Si les apports d’eau restent insuffisants, EEP pourrait encore réduire l’alimentation des sociétés de minage et limiter certaines exportations d’électricité vers les pays voisins. Ashebir Balcha a indiqué que cette allocation serait réévaluée en octobre.