Cameroun : Camtel ajoute 245 sites mobiles pour porter son parc à 718

Camtel a réceptionné jeudi 17 septembre 2026 à Zamengoé une deuxième livraison de 35 conteneurs d’équipements destinés à son programme d’expansion mobile, qui prévoit 245 nouveaux sites à travers le Cameroun et porterait le parc déclaré de 473 à 718 installations.

L’opérateur public indique que le projet Mobile Network Expansion doit renforcer la couverture et les capacités de son réseau Blue. La densification cible notamment les zones rurales, les chefs-lieux de département et d’arrondissement, les espaces périurbains et les localités encore faiblement desservies.

Le programme comprend aussi la décongestion de 122 sites existants, le renforcement des capacités de transport des boucles métropolitaines, l’extension des installations d’alimentation énergétique et la modernisation du système de facturation. Camtel prévoit également de développer de nouvelles capacités liées au cloud computing.

La première phase du projet repose sur un financement syndiqué de 44,884 milliards de FCFA signé en janvier 2026 avec Commercial Bank Cameroon. Camtel avait alors indiqué que les fonds serviraient à densifier les réseaux 2G, 3G et 4G dans les centres urbains, les villes universitaires, certaines zones économiques et des localités rurales.

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Le déploiement intervient dans un marché mobile dominé par Orange Cameroun et MTN Cameroun. Selon les données 2024 de l’Agence de régulation des télécommunications reprises par Investir au Cameroun, Camtel comptait 2,089 millions d’abonnements mobiles actifs, contre 15,674 millions pour Orange et 13,752 millions pour MTN.

La livraison reçue à Zamengoé constitue la deuxième vague d’équipements du projet MNE. Les 35 conteneurs de 40 pieds sont arrivés de Chine par le port autonome de Kribi avant leur acheminement vers le site de Camtel.