Celtiis repasse à plus de 99 % d’appels réussis du 5 au 11 septembre

Celtiis a retrouvé un taux de réussite des appels supérieur à 99 % chaque jour du 5 au 11 septembre 2026 au Bénin, après son décrochage à 98,93 % le 1er septembre. Les relevés de l’ARCEP montrent que les trois réseaux mobiles respectent le seuil réglementaire sur la voix.

Sur les sept journées observées, le taux de réussite des appels de Celtiis a évolué entre 99,18 % le 10 septembre et 99,37 % le 11 septembre, pour un seuil minimal fixé à 99 %. Son taux de blocage est resté compris entre 0,02 % et 0,08 %, loin du plafond réglementaire de 1 %.

Moov Africa Bénin a affiché le meilleur taux de réussite des appels sur six des sept journées, avec des valeurs comprises entre 99,18 % et 99,57 %. Spacetel Bénin, qui exploite la marque MTN, est resté entre 99,36 % et 99,43 %. Les trois opérateurs sont demeurés sous le seuil de 1 % pour le blocage des appels.

Sur l’internet mobile 4G, MTN a conservé le débit descendant le plus élevé chaque jour de la période, entre 20,20 et 20,51 Mbps. Celtiis a évolué entre 19,37 et 19,51 Mbps, tandis que Moov s’est situé entre 16,64 et 16,86 Mbps. Le seuil minimal publié par l’ARCEP est de 5 Mbps.

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Celtiis prend en revanche la tête sur le débit descendant 3G, avec des mesures comprises entre 1 693,11 et 1 721,43 kbps, devant MTN, entre 1 415,64 et 1 440,66 kbps, et Moov, entre 1 038,47 et 1 058,13 kbps. Le seuil de conformité est fixé à 450 kbps.

Le même avantage apparaît sur le débit montant 4G : Celtiis se situe entre 3,69 et 3,83 Mbps, contre 3,42 à 3,55 Mbps pour MTN et 2,41 à 2,50 Mbps pour Moov. Les trois réseaux restent ainsi au-dessus du minimum réglementaire de 2 Mbps.

Lors de la séquence précédente, du 29 août au 4 septembre, Celtiis avait brièvement glissé à 98,93 % de réussite des appels le 1er septembre avant de remonter au-dessus de 99 % dès le lendemain. Les données publiées le 17 septembre ne montrent aucune nouvelle journée sous ce seuil entre le 5 et le 11 septembre.