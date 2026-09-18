Google et Gates consacrent 100 millions $ à l’IA pour 200 millions d’agriculteurs

Google et la Fondation Gates ont annoncé vendredi 18 septembre 2026 l’extension d’un programme d’intelligence artificielle destiné aux petits exploitants agricoles d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud. L’initiative doit porter de 50 à 200 millions le nombre d’agriculteurs visés et s’appuie sur 100 millions de dollars de financements combinés, auxquels s’ajoute un soutien technique de chercheurs et d’ingénieurs de Google.

En Afrique, les déploiements de la couche de données Agricultural Land Use sont en cours au Kenya, en Ouganda, au Ghana, au Rwanda, en Zambie et au Nigeria. Google et la Fondation Gates veulent utiliser l’IA pour mieux identifier les limites des parcelles et les cultures, affiner les alertes météo et donner aux exploitants des informations plus adaptées à leurs sols, à leurs cultures et aux risques climatiques.

Le programme repose notamment sur l’Agricultural Understanding Platform de Google, qui fournit des données sur les parcelles, les types de cultures ainsi que les périodes de semis et de récolte. La plateforme doit permettre aux administrations, entreprises agricoles et services financiers de suivre plus précisément les exploitations et de mieux cibler des interventions publiques et certains services financiers.

Le partenariat prévoit aussi d’intégrer des prévisions d’intelligence artificielle à TomorrowNow, une plateforme climatique soutenue par la Fondation Gates, le Royaume-Uni et Google.org. Une partie des fonds doit également soutenir des travaux du CGIAR sur des variétés plus résistantes à la sécheresse, à la chaleur et aux maladies.

Publicité

Un autre volet porte sur les langues. Les partenaires annoncent un soutien à des jeux de données vocaux et textuels en libre accès dans plus de 40 langues africaines, avec l’objectif de rendre les conseils agricoles numériques utilisables par davantage de producteurs dans leur langue.

Cette annonce intervient quatre jours après que la Fondation Gates a dévoilé un engagement de 1 milliard de dollars sur deux ans pour élargir l’accès à l’IA dans la santé, l’éducation et l’agriculture. Associated Press rapporte que la fondation veut notamment développer des outils capables de fournir aux petits agriculteurs des conseils adaptés à leurs conditions locales. La cible de 200 millions annoncée vendredi couvre toutefois ensemble l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud, sans ventilation publique par pays à ce stade.