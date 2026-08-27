Afrique de l’Est : le DRC alerte sur un risque de 3 millions de déplacés avec El Niño

Le Conseil danois pour les réfugiés (DRC) a averti le 26 août qu’un El Niño en renforcement pourrait provoquer d’ici la fin de 2026 jusqu’à 3 millions de déplacements liés aux inondations en Afrique de l’Est. L’alerte vise la Somalie, le Kenya, le Soudan du Sud et l’Ouganda, à l’approche de la saison des pluies d’octobre.

Dans sa modélisation, le DRC retient un scénario bas de 750000 déplacements et un scénario haut de 3000000. L’organisation souligne que les populations déjà déplacées par les conflits ou par d’autres chocs climatiques figurent parmi les plus exposées, faute de revenus stables et d’accès suffisant à l’alerte précoce.

Selon FEWS NET, citant les perspectives NOAA de juin 2026, les conditions El Niño sont déjà établies et devraient encore se renforcer avant de persister jusqu’en janvier 2027. Ce contexte fait redouter des crues majeures dans une région où les inondations de 2023 avaient déjà déplacé plus de 2 millions de personnes, selon le DRC.

Dans le scénario le plus sévère du DRC, la Somalie concentrerait environ 60 % des déplacements projetés et le Kenya près de 33 %, ce qui placerait ces deux pays au centre de la réponse humanitaire attendue dans les prochains mois.