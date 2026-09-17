Rwanda : les crédits carbone ont déjà généré 1,5 million $

Le Rwanda a généré environ 1,5 million de dollars, soit près de 2,2 milliards de francs rwandais, grâce à la vente de crédits carbone, tandis que 29 projets sont désormais enregistrés auprès de l’autorité environnementale.

Les chiffres ont été présentés le 16 septembre 2026 à Kigali par Faustin Munyazikwiye, directeur général adjoint de la Rwanda Environment Management Authority.

Les 29 projets se trouvent à différents stades, de la vérification à la commercialisation des crédits. Ils couvrent notamment la conservation des terres, l’agriculture, les forêts, la mobilité électrique, la gestion des déchets et les énergies renouvelables.

Les crédits issus de ces projets sont créés après mesure et vérification des réductions ou absorptions d’émissions. D’après les données communiquées à Kigali, leur prix se situe actuellement entre 14 et 45 dollars par tonne de CO2 équivalent, selon le projet et l’acheteur.

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Le pays encadre ces transactions avec un marché carbone national lancé en 2023. REMA agit comme autorité désignée et les projets doivent passer par une procédure d’approbation nationale avant une vérification indépendante des réductions d’émissions revendiquées.

Le Rwanda a également conclu avec Singapour un accord de coopération permettant la transaction de crédits éligibles dans le cadre de l’article 6 de l’Accord de Paris. Le dispositif doit permettre aux projets autorisés de mobiliser des financements en échange de réductions d’émissions vérifiées.

Les nouveaux chiffres ont été dévoilés avant le Carbon Markets Africa Summit prévu à Kigali du 13 au 15 octobre 2026. La rencontre doit présenter des projets africains liés notamment aux solutions fondées sur la nature, à l’agriculture régénératrice, aux déchets et au carbone bleu.