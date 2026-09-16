Ouganda : 31 millions $ pour protéger les forêts et soutenir 105 000 personnes

L’Ouganda a lancé mi-septembre à Kampala son projet REDD+ de paiements fondés sur les résultats, financé à hauteur de 31 millions de dollars par le Fonds vert pour le climat. Le programme doit soutenir la restauration des forêts et les moyens de subsistance ruraux.

Environ 21 000 ménages, soit près de 105 000 personnes, sont ciblés dans 17 districts prioritaires du centre et de l’est du pays.

Le financement récompense des réductions vérifiées de plus de huit millions de tonnes de CO2 équivalent obtenues en 2016 et 2017 grâce à la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. La FAO précise qu’il s’agit du premier projet de paiement fondé sur les résultats approuvé par le Fonds vert pour le climat pour l’Ouganda, pour un pays africain et pour un pays classé parmi les moins avancés.

Les fonds doivent financer la restauration de forêts naturelles, l’agroforesterie, l’agriculture adaptée au climat, la production durable de bois-énergie et des plantations communautaires. Ils serviront aussi à renforcer les systèmes de suivi des forêts, de mesure des émissions et de partage des bénéfices avec les communautés.

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Le ministère ougandais de l’Eau et de l’Environnement indique que la conversion des terres pour l’agriculture et l’élevage représente plus de 90 % de la perte forestière dans le pays. Le dispositif vise notamment les petits exploitants, les propriétaires forestiers privés, les femmes, les jeunes et les communautés dépendantes des forêts.

La mise en œuvre est conduite par le ministère avec la FAO, entité accréditée auprès du Fonds vert pour le climat. Le document officiel du projet fixe une durée de sept ans et couvre 17 districts, dont Mukono, Wakiso, Kamuli, Sironko, Kween et Kapchorwa.