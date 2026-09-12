Afrique de l’Ouest : 20 millions d’euros pour accélérer l’agroécologie

La Communauté économique des États de l’ Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a officiellement lancé à Lomé, le 4 septembre 2026, un programme régional de 20 millions d’euros destiné à accélérer l’adoption d’innovations agroécologiques en Afrique de l’Ouest. Plus de 150 acteurs du secteur ont pris part au lancement, selon l’organisation régionale.

Le projet est coordonné par l’Agence régionale pour l’agriculture et l’alimentation de la CEDEAO. Son financement est assuré à parts égales par l’Agence française de développement (AFD), à hauteur de 10 millions d’euros, et par l’Union européenne, qui apporte 10 millions d’euros à travers le mécanisme DeSIRA+.

L’objectif affiché est d’améliorer les revenus des exploitations familiales engagées dans l’agroécologie et de renforcer leur capacité à faire face aux effets du changement climatique. La CEDEAO prévoit de soutenir la diffusion de pratiques permettant d’accroître durablement les productions agricoles tout en réduisant la vulnérabilité des producteurs.

Une enveloppe de 12 millions d’euros avait déjà été réservée au financement de projets de terrain portés par des organisations locales. Ces projets doivent contribuer à faire passer des innovations agroécologiques du stade expérimental à une mise en œuvre plus large dans les systèmes agricoles ouest-africains.

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Un programme régional centré sur la résilience agricole

Le dispositif prolonge le Programme agroécologie en Afrique de l’Ouest, mis en œuvre entre 2018 et 2025. Il doit associer organisations paysannes, structures de recherche, organisations non gouvernementales, acteurs publics et opérateurs privés afin d’adapter les solutions aux réalités locales.

L’accent est également mis sur l’accompagnement des producteurs, la diffusion des connaissances et la création de passerelles entre recherche et exploitation agricole. L’Union européenne avait présenté le dispositif DeSIRA+ comme un outil destiné à soutenir une transition agroécologique capable d’augmenter les revenus et la résilience des producteurs face aux chocs climatiques.

La cérémonie de lancement organisée le 4 septembre à Lomé a réuni plus de 150 représentants du secteur agroécologique, avec la participation de la CEDEAO, de ses partenaires techniques et financiers et d’organisations actives dans les filières agricoles de la région.