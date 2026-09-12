Zambie : 1,2 million de personnes menacées par une insécurité alimentaire aiguë d’ici mars 2027

Plus de 1,2 million de personnes en Zambie devraient connaître une insécurité alimentaire aiguë entre octobre 2026 et mars 2027, selon la dernière analyse de l’Integrated Food Security Phase Classification (IPC). Vendredi 11 septembre à Lusaka, le gouvernement a parallèlement demandé aux administrations provinciales d’activer leurs plans de contingence face à une saison des pluies 2026-2027 annoncée plus sèche et plus chaude dans plusieurs régions.

L’IPC estime à environ 698 000 le nombre de personnes actuellement en phase 3 ou plus, dite « crise » ou pire, entre avril et septembre 2026. Ce total devrait bondir de plus de 70 % pendant la période de soudure, sous l’effet combiné des chocs climatiques, de la pauvreté rurale, des ravageurs agricoles et des tensions macroéconomiques qui renchérissent notamment le carburant et les engrais.

Le secrétaire au Cabinet, Patrick Kangwa, a présenté les prévisions nationales établies par le Zambia Meteorological Department. Le nord du pays devrait recevoir des pluies normales à supérieures à la normale sur une partie de la saison, tandis que le sud est exposé à des précipitations inférieures à la normale.

Le gouvernement considère El Niño comme le principal facteur climatique à surveiller. Les autorités ont demandé des mesures ciblées dans l’agriculture et la sécurité alimentaire, les ressources en eau, l’énergie, la santé et la gestion des catastrophes, avec des réponses adaptées aux risques propres à chaque province.

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Des mesures d’anticipation avant la saison agricole

Patrick Kangwa a ordonné aux secrétaires permanents et aux responsables des administrations provinciales de mettre immédiatement en œuvre leurs plans de contingence. Les agriculteurs des zones les plus sèches sont notamment appelés à privilégier des cultures à cycle court ou plus résistantes à la sécheresse et à suivre les avis météorologiques avant les semis.

Le risque alimentaire est particulièrement élevé pour les petits exploitants. Le Programme alimentaire mondial estime que la Zambie compte environ deux millions de petits agriculteurs, très vulnérables aux chocs climatiques parce qu’ils dépendent majoritairement d’une agriculture pluviale.

La Zambie reste marquée par la sécheresse de 2023-2024, elle aussi associée à El Niño. Elle avait détruit près d’un million d’hectares de maïs sur environ 2,2 millions d’hectares plantés et fortement réduit la production hydroélectrique, aggravant les coupures d’électricité dans le pays.

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Le Zambia Meteorological Department prévoit d’actualiser ses bulletins au fil de la saison. L’IPC recommande de son côté une nouvelle revue de la situation alimentaire d’ici novembre 2026 afin de mesurer l’effet réel des conditions climatiques et des autres facteurs économiques sur les ménages les plus exposés.