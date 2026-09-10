Nigeria : Lagos déclare l’état d’urgence sur les déchets, 160 camions commandés

Le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a déclaré mercredi 9 septembre 2026 un « état d’urgence » sur la gestion des déchets dans la mégapole nigériane, confrontée depuis plusieurs semaines à des retards de collecte et à une accumulation d’ordures. Lors d’une inspection du site d’enfouissement d’Olusosun, à Ojota, il a annoncé l’achat de 160 nouveaux camions compacteurs et une série de mesures pour accroître rapidement les capacités de collecte et de traitement.

À Olusosun, principal point de réception des déchets de Lagos, le gouvernement veut faire passer le nombre de camions traités chaque jour d’environ 250 à 350 actuellement à 350 à 450. Le nombre de points de déchargement doit également être porté de deux ou trois à quatre ou cinq afin de réduire les files d’attente, qui peuvent immobiliser les véhicules pendant plusieurs heures.

Les autorités prévoient parallèlement de remettre en capacité ou de renforcer plusieurs autres sites, notamment Solu 3 à Alimosho, Iwulepe à Ikorodu, Oke-Osho à Epe et Erikitte à Badagry. Babajide Sanwo-Olu a dit espérer disposer, dans un délai d’environ six semaines, de quatre sites actifs en plus d’une installation supplémentaire à Badagry, de manière à mieux répartir les flux de déchets à travers l’agglomération.

Le plan comprend aussi la construction de deux stations de transfert d’une capacité annoncée de 2 400 tonnes à Olusosun et Solu 3. Les déchets compactés doivent ensuite être acheminés vers des installations de récupération de matériaux à Oke-Osho et Erikitte, où ils pourront être triés et valorisés. Les autorités visent une montée en puissance progressive de ces infrastructures d’ici 2027.

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Une réorganisation des opérateurs de collecte

En plus des 160 camions commandés par l’État, le partenaire Zoomlion doit fournir des véhicules supplémentaires, tandis que des compacteurs spécialisés sont prévus pour les décharges. Le gouvernement veut également revoir le fonctionnement des opérateurs privés de collecte. Sur environ 800 prestataires enregistrés, près de la moitié seulement seraient effectivement opérationnels, selon les chiffres avancés lors de l’inspection.

Le gouverneur a reconnu que les pouvoirs publics devaient améliorer l’organisation du secteur, tout en appelant les habitants à cesser les dépôts sauvages et à s’acquitter des frais de collecte. Il a annoncé un renforcement des contrôles et des sanctions contre les déversements illégaux, ainsi qu’une restructuration de la Lagos Waste Management Authority afin d’accroître la présence de ses agents sur les routes, dans les rues et sur les sites de dépôt.