Espagne : record de 61 jours de canicule durant l’été 2026

L’Espagne a enregistré 61 jours sous conditions de vague de chaleur pendant l’été 2026 dans la péninsule et les Baléares, un record absolu depuis le début des séries de l’Agence météorologique nationale AEMET, a annoncé l’organisme mercredi 9 septembre.

La saison estivale, qui couvre juin, juillet et août, a également été la plus chaude observée en Espagne depuis le début des relevés en 1961. La température moyenne a atteint 24,5 °C, soit 0,3 °C de plus que le précédent record établi en 2025 et 2,4 °C au-dessus de la moyenne de la période 1991-2020.

Le nombre de journées concernées dépasse largement les précédents sommets. L’AEMET comptabilisait 41 jours de vague de chaleur en 2022 et 36 en 2025. En 2026, près de deux jours sur trois durant l’été ont donc été marqués par des températures répondant aux critères de vague de chaleur de l’agence. Ce record survient alors que le pays faisait déjà face à un lourd bilan humain attribué à la chaleur en Espagne au début de septembre.

Cette persistance s’est traduite par plusieurs épisodes particulièrement longs. La première vague a duré huit jours, du 20 au 27 juin, et touché 42 provinces. Une deuxième, du 2 au 24 juillet, a concerné 37 provinces et a été la plus intense de l’été, avec une anomalie thermique moyenne de 3,9 °C.

Publicité

Une troisième vague, entre le 28 juillet et le 20 août, a affecté 32 provinces. Les épisodes de juillet et d’août, longs respectivement de 23 et 24 jours, figurent parmi les plus durables enregistrés en Espagne depuis au moins 1975, derrière seulement la vague de juillet 2015 qui avait duré 26 jours.

La chaleur s’est prolongée au-delà de l’été météorologique

L’AEMET souligne que les températures estivales ont dépassé les limites habituelles de la saison. Des niveaux typiques de juillet avaient déjà été observés dans de larges zones du pays à la fin du mois de mai.

La chaleur extrême s’est aussi prolongée en septembre. Une nouvelle vague de chaleur a été enregistrée provisoirement du 2 au 7 septembre, pendant six jours, dans 16 provinces. Il s’agit seulement de la cinquième vague de chaleur recensée en septembre depuis le début de la série, après celles de 1987, 1988, 2006 et 2016.

Publicité

Aux Canaries, un autre épisode de cinq jours a touché les deux provinces de l’archipel du 1er au 5 août. L’agence espagnole rappelle par ailleurs que les dix étés les plus chauds de sa série historique se sont tous produits au XXIe siècle, dont sept des huit plus chauds depuis 2015.

Un record établi selon des critères stricts

Pour caractériser une vague de chaleur, l’AEMET exige que plusieurs critères de durée, d’intensité et d’étendue soient réunis. Au moins 10 % des stations considérées doivent dépasser pendant trois jours consécutifs le 95e percentile des températures maximales les plus élevées de juillet et août sur la période de référence 1971-2000.

Reuters et l’AFP ont confirmé mercredi les principaux chiffres communiqués par l’AEMET, notamment les 61 jours de vague de chaleur et la moyenne estivale de 24,5 °C. La saison 2026 établit ainsi un nouveau sommet dans une série météorologique nationale vieille de plus de six décennies.