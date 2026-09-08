Australie : plusieurs régions sous risque accru d’incendie ce printemps

Le risque d’incendie en Australie sera supérieur à la normale au printemps 2026 dans plusieurs régions du pays. Les zones les plus exposées s’étendent du nord et du sud-est de la Nouvelle-Galles du Sud au sud-est du Queensland, avec également des secteurs à risque accru en Tasmanie, en Australie-Occidentale, en Australie-Méridionale, dans l’État de Victoria et une grande partie du Territoire du Nord.

L’augmentation du danger résulte de conditions différentes selon les régions. Dans l’est, des déficits de pluie et des sols secs favorisent le risque de feu, tandis que des charges de combustible importantes après des périodes plus humides renforcent la vulnérabilité de certaines zones du centre et du nord.

Les services d’incendie australiens intensifient les brûlages préventifs et les préparatifs avant la phase la plus dangereuse de la saison. Dans le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, la saison des feux doit commencer à la mi-octobre, tandis que les régions plus méridionales entrent généralement dans leur période de risque maximal à partir de décembre.

Les autorités se disent en état d’alerte sans considérer pour autant qu’un scénario catastrophique soit inévitable. La présence d’un épisode El Niño marqué, généralement associé à des conditions plus chaudes et plus sèches dans une partie de l’Australie, renforce néanmoins la surveillance des forêts, des broussailles et des zones périurbaines.

La multiplication des épisodes de feu a aussi des conséquences sanitaires au-delà des zones brûlées. L’Organisation météorologique mondiale a récemment averti que les fumées d’incendies deviennent un risque croissant pour la qualité de l’air, notamment en raison des particules fines capables de parcourir de longues distances.

Les perspectives climatiques publiées début septembre par le Bureau australien de météorologie prévoient pour la période de septembre à novembre des pluies inférieures à la moyenne dans certaines parties du sud et de l’est, tandis que les températures diurnes devraient être supérieures à la moyenne au sud des tropiques. Des déficits hydriques persistent notamment dans le sud-ouest de l’Australie-Occidentale, le nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud, le sud du Queensland et une partie de la Tasmanie.

Le souvenir du « Black Summer » de 2019-2020 reste central dans la préparation nationale. Ces incendies avaient fait 33 morts et détruit ou endommagé des milliers d’habitations, poussant l’Australie à renforcer la coordination de ses moyens d’intervention entre États et territoires.