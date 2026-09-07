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Galamsey au Ghana : 12 suspects arrêtés dans la réserve d’Atewa

La Forestry Commission du Ghana a annoncé le 6 septembre l’arrestation de 12 personnes soupçonnées d’exploitation minière illégale, ou « galamsey », dans la réserve forestière d’Atewa, dans l’Eastern Region. L’opération a été menée à l’aube près de Sagyimase, dans les compartiments 61 et 62 du Kyebi Forest District.

Ousmane Traoré Samba
Ousmane Traoré Samba
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Environnement
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Galamsey au Ghana : 12 suspects arrêtés dans la réserve d’Atewa
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Dix-sept agents de la Rapid Response Unit, venus des districts forestiers d’Assin Fosu, d’Akim Oda et de Juaso, ont participé à l’intervention. Plusieurs autres personnes présentes sur le site ont pris la fuite dans la végétation au moment de l’arrivée de l’équipe.

Les agents ont saisi cinq motos, 11 pelles, des tuyaux, des couvertures présentées comme utilisées pour le lavage de l’or ainsi que trois gallons d’essence. Les 12 suspects, deux motos et les autres pièces saisies ont été remis au Kyebi District Police Command pour enquête et éventuelles poursuites.

L’intervention n’a fait aucun blessé. Elle vise un secteur particulièrement sensible : l’Atewa Range Forest Reserve est à la fois un réservoir de biodiversité et une zone de captage majeure pour le Ghana.

Les rivières Birim, Densu et Ayensu prennent leur source dans le massif d’Atewa. Elles alimentent en eau de nombreuses communautés, dont une partie de l’agglomération d’Accra, ce qui place la dégradation du couvert forestier et la pollution liée au galamsey au cœur des enjeux de sécurité hydrique.

Les autorités ghanéennes ont renforcé ces derniers mois les opérations contre l’exploitation minière dans les réserves forestières. La Forestry Commission affirme vouloir maintenir les contrôles et les interventions dans les réserves où les activités minières clandestines menacent les sols, les cours d’eau et les habitats naturels.

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