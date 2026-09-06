BENIN WEB TV

Togo : la mort du militant écologiste Séna Alouka suscite des hommages à travers l’Afrique

Le Togolais Séna Alouka, fondateur de l’ONG panafricaine Jeunes Volontaires pour l’Environnement (JVE), est mort le 31 août 2026 à Créteil, en France, des suites d’une maladie, à l’âge de 51 ans. L’annonce de sa disparition, relayée le 3 septembre par la société civile togolaise, a suscité de nombreux hommages parmi les acteurs environnementaux et climatiques du continent.

Mohamed ISSA
Publié le à
Environnement
44vues
Togo : la mort du militant écologiste Séna Alouka suscite des hommages à travers l’Afrique
Publicité
2 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Créée en 2001 à son initiative, JVE s’est imposée comme l’une des plus grandes organisations panafricaines de jeunesse consacrées au développement durable. L’ONG est aujourd’hui présente dans une trentaine de pays africains et revendique plusieurs dizaines de milliers de volontaires, mobilisés sur la protection des écosystèmes, la justice climatique et la promotion de l’agroécologie.

Séna Alouka présidait également le groupe de travail sur le climat et l’agroécologie de l’Alliance pour la souveraineté alimentaire en Afrique (AFSA). Il s’était imposé, au fil de plus de deux décennies d’engagement, comme l’une des voix africaines les plus actives dans les négociations climatiques internationales, où il plaidait pour que le continent ne reste pas simple spectateur des décisions concernant son avenir.

Sa disparition, qualifiée de perte majeure par plusieurs organisations de la société civile, intervient alors que JVE et ses partenaires panafricains ont indiqué vouloir poursuivre les actions qu’il portait.

Des hommages venus de tout le continent

Interrogé par RFI, l’expert environnemental togolais Séverin Koffi Apedjagbo a salué un homme qui « s’est donné, qui a donné toute sa vie pour la lutte contre la dégradation de l’environnement ».

Le Camerounais Augustine Njamnshi, cofondateur de l’Alliance panafricaine pour la justice climatique, a de son côté rappelé que Séna Alouka appartenait à « une génération de militants africains qui ont très tôt compris que le continent ne pouvait pas rester simple spectateur des décisions concernant son avenir », selon des propos rapportés par RFI.

Djibril Niang, qui dirige la branche sénégalaise de JVE, a pour sa part souligné l’ampleur du réseau bâti par le militant togolais, présent dans une trentaine de pays et mobilisant des dizaines de milliers de jeunes. « Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c’est de continuer son combat et de faire vivre les valeurs qu’il nous a transmises », a-t-il confié à RFI.

Le diplomate malien Seyni Nafo, porte-parole des négociateurs africains à l’ONU climat, a résumé la perte en une image : « C’est un baobab qui tombe ».

Articles liés

Espagne : 45,7°C relevés jeudi en Andalousie, record égalé pour un mois de septembreEspagne : 45,7°C relevés jeudi en Andalousie, record égalé pour un mois de septembreLe Kenya déploie un dispositif pour faire face au phénomène El NiñoLe Kenya déploie un dispositif pour faire face au phénomène El NiñoKenya : le gouvernement dévoile son plan de préparation face aux risques d’El NiñoKenya : le gouvernement dévoile son plan de préparation face aux risques d’El NiñoMadagascar: la pollution générée par le géant minier QMM dans le collimateur de la justice et de la population localeMadagascar: la pollution générée par le géant minier QMM dans le collimateur de la justice et de la population locale

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV