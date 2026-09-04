Espagne : 45,7°C relevés jeudi en Andalousie, record égalé pour un mois de septembre

Une température de 45,7°C a été relevée jeudi 3 septembre à El Granado, dans la province de Huelva, à l’extrême sud-ouest de l’Espagne, une valeur qui égale le record national pour un mois de septembre et qui constitue le pic de chaleur le plus élevé enregistré dans le pays depuis le début de l’année 2026, a annoncé vendredi l’agence météorologique espagnole (Aemet).

Ce record égale celui relevé le 6 septembre 2016 à Montoro, dans la province de Cordoue, également en Andalousie. Selon l’Aemet, c’est la première fois que le pic de chaleur annuel en Espagne survient en dehors des mois de juillet ou août.

Le même jour, la station de Sevilla-Tablada, à Séville, a enregistré 45,1°C. Face à ces températures extrêmes, l’agence a déclenché des alertes rouges à la chaleur, le niveau maximal, pour la campagne sévillane ainsi que pour les zones de la Sierra Morena et d’El Condado, dans la province de Jaén, où le seuil d’alerte est fixé à 44°C. Ces vigilances rouges ont été maintenues jusqu’à 20h59 jeudi.

Selon l’Aemet, il s’agit des toutes premières alertes rouges pour température maximale émises au mois de septembre depuis la création du système national de vigilance météorologique Meteoalerta, en 2007.

Cet épisode s’inscrit dans une année déjà exceptionnelle sur le plan climatique : l’Espagne continentale a connu, selon l’agence, sa période de janvier à août la plus chaude jamais enregistrée, avec des températures nettement supérieures à celles des quatre années précédentes. « C’est un signe indéniable que le réchauffement s’accélère en Espagne », a déclaré l’Aemet.