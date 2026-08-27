Angola : Quiçama, parc national relancé et réserve de biosphère de l’UNESCO

En Angola, le parc national de Quiçama, situé à 71 kilomètres au sud de Luanda entre le fleuve Kwanza, le rio Longa et l’océan Atlantique, s’appuie sur un double statut de conservation. Créé comme réserve de chasse en 1938 puis érigé en parc national le 11 décembre 1957, il forme aussi le noyau d’une réserve de biosphère entrée dans le réseau mondial de l’UNESCO en 2025.

Le parc couvre 9 960 km² dans la province de Luanda. Les autorités angolaises le présentent aujourd’hui comme un site en phase de revitalisation, avec des investissements dans les infrastructures, la sécurité, la formation et l’accueil, ainsi que le repeuplement de plusieurs espèces, dont des girafes venues de Namibie.

La Fondation Kissama rattache ce redéploiement au projet Arca de Noé, qui a permis le transfert d’animaux depuis le Botswana et l’Afrique du Sud vers une zone spéciale de conservation d’environ 10 000 hectares. Elle indique avoir géré cet espace de 2000 à 2011 dans le cadre de la relance de la faune locale.

La vice-présidence angolaise a indiqué le 27 septembre 2025 que la réserve de biosphère de Quiçama, d’une superficie de 33 160 km², avait officiellement rejoint le réseau mondial de l’UNESCO. Cette réserve couvre un espace plus vaste que les seules limites administratives du parc national.