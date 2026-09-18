Accra : l’évacuation du dépotoir d’Agbogbloshie démarre après 30 ans d’accumulation

Le Ghana a lancé vendredi 18 septembre l’évacuation du vaste dépotoir d’Agbogbloshie, à Accra, où les déchets se sont accumulés pendant plus de trois décennies. Les chargements doivent être transportés vers le centre d’enfouissement d’Adepa, à Nsawam, à environ 42 kilomètres de la capitale.

Le président John Dramani Mahama a donné le coup d’envoi de l’opération dans le cadre du National Emergency Waste Evacuation Exercise. Le ministère des Collectivités locales conduit le dispositif avec les Forces armées ghanéennes et le programme District Road Improvement Programme, qui mobilise des engins lourds et des camions.

Le ministre des Collectivités locales, Mahama Ayariga, avait indiqué au début du mois que l’État pouvait mobiliser environ 200 camions-bennes, 100 chargeuses, une cinquantaine de porte-engins et près de 50 bulldozers. Des entreprises privées pourraient ajouter environ 200 camions-bennes, selon les estimations communiquées avant le lancement.

Le chantier doit retirer les amas de déchets d’Agbogbloshie et de Jamestown et les acheminer vers une installation contrôlée à Nsawam. Le gouvernement avait fait évaluer le volume à déplacer, les rotations de camions et les besoins en carburant afin d’organiser le transfert sur l’axe Accra-Nsawam.

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Le ministre des Finances, Cassiel Ato Forson, a indiqué vendredi que l’opération serait financée par le District Assemblies Common Fund. Il a précisé que les machines du programme DRIP sont déjà acquises et que les dépenses portent principalement sur le carburant, les indemnités des équipes et l’entretien des équipements.

John Dramani Mahama a également annoncé que le terrain récupéré à Agbogbloshie doit accueillir un pôle industriel après son assainissement. Le président a précisé qu’une usine textile ferait partie des installations prévues sur le site.