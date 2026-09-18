Kilimanjaro : l’incendie maîtrisé après 1 800 hectares brûlés

L’incendie qui a touché le parc national du Kilimanjaro pendant près de deux semaines a été contenu après avoir brûlé plus de 1 800 hectares de végétation, ont indiqué les autorités tanzaniennes le 17 septembre. Aucun blessé n’a été signalé.

Le feu avait été détecté le 3 septembre vers 15 h 30 dans la zone de Kikererwa, à l’intérieur du parc, près du district de Rombo et de la frontière avec le Kenya. La Tanzania National Parks Authority avait alors déployé des équipes de lutte contre l’incendie avec l’appui d’autres services et des communautés voisines.

Les opérations ont mobilisé des agents de conservation, les services d’incendie et de secours, des acteurs du tourisme et des habitants. Des vents forts et la végétation de type Erica, particulièrement inflammable, ont compliqué l’extinction, selon le service tanzanien d’incendie et de secours.

Une première évaluation évoque une origine liée à une activité humaine, mais les circonstances précises du départ de feu n’ont pas encore été établies. Les équipes de conservation continuent de surveiller les zones affectées afin de repérer d’éventuels foyers résiduels.

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Au début de l’incendie, la TANAPA avait indiqué que les activités touristiques, y compris l’ascension du Kilimanjaro sur les itinéraires autorisés, se poursuivaient normalement. Des images du satellite européen Sentinel-2 prises le 4 septembre avaient montré un panache de fumée au-dessus du massif.

Le Kilimanjaro connaît régulièrement des incendies pendant la période sèche. En octobre 2022, plusieurs feux sur le massif avaient détruit plus de 34,2 kilomètres carrés de végétation, selon les autorités tanzaniennes.