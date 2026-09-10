Islande : le gouvernement veut interdire définitivement la chasse commerciale à la baleine

Le gouvernement islandais déposera en février 2027 au Parlement un projet de loi interdisant définitivement la chasse commerciale à la baleine. Annoncé mercredi 9 septembre, le texte mettrait fin à une pratique reprise en 2006 malgré le moratoire international et laisserait la Norvège et le Japon comme seuls pays à la poursuivre.

Le texte doit inscrire une interdiction permanente dans la loi islandaise. La coalition au pouvoir dispose d’une majorité au Parlement, selon Reuters, qui cite l’annonce du gouvernement publiée mercredi 9 septembre.

La ministre islandaise de l’Industrie, Hanna Katrín Friðriksson, avait déjà annoncé au printemps la préparation d’un projet de loi sur l’interdiction. Elle estimait alors que la législation actuelle sur la chasse à la baleine était dépassée, notamment au regard du bien-être animal, tout en rappelant que les licences en vigueur devaient être prises en compte tant qu’une nouvelle loi n’était pas adoptée.

La Commission baleinière internationale a fixé à zéro les prises commerciales à partir de 1986 dans le cadre de son moratoire. L’Islande, qui avait quitté l’organisation en 1992, l’a rejointe en 2002 avec une réserve sur ce moratoire et a repris la chasse commerciale en 2006.

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Une saison 2026 encore en cours

La décision annoncée intervient alors que la saison islandaise 2026 se poursuit jusqu’à la fin septembre. Au 9 septembre, 80 rorquals communs avaient été capturés sur un quota de 150, selon les données de Humane World for Animals rapportées par Reuters.

Le rorqual commun, principale espèce ciblée par l’industrie baleinière islandaise, est classé vulnérable à l’échelle mondiale par l’Union internationale pour la conservation de la nature. En 2024, l’Islande avait encore autorisé la chasse à la baleine pour la saison. Le gouvernement avait ensuite accordé une licence de cinq ans à la dernière entreprise baleinière active du pays.

La Norvège continue la chasse commerciale sous objection au moratoire de la Commission baleinière internationale. Le Japon a quitté la Commission en 2019 et a repris la chasse commerciale la même année dans ses eaux territoriales et sa zone économique exclusive.