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AC Milan: Luka Modric confirme son envie de revenir au Real Madrid

Après plus d’une décennie passée au Real Madrid, Luka Modric n’a pas totalement tourné la page madrilène. Désormais à l’AC Milan, le Ballon d’Or 2018 assume son envie de retrouver un jour le club espagnol, qu’il continue de considérer comme sa « maison ».

Romaric Déguénon
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Publié le à · Mis à jour le
Football
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AC Milan: Luka Modric confirme son envie de revenir au Real Madrid
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Le milieu de terrain de l’AC Milan, Luka Modric, a confirmé son souhait de retrouver le Real Madrid à l’avenir. Le Ballon d’Or 2018 a quitté le club madrilène à l’été 2025, au terme de son contrat, pour rejoindre l’AC Milan. Désormais engagé dans sa deuxième saison en Italie, le légendaire international croate n’exclut pas un retour dans la capitale espagnole, où il a passé plus d’une décennie.

Très attaché au Real Madrid, Modric considère toujours le club comme sa « maison » et aimerait y revenir un jour. « Le Real Madrid est ma maison et j’aimerais y revenir un jour », a-t-il déclaré.

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