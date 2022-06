Zodwa Wabantu: un concert de la chanteuse Sud-africaine qui ne porte pas de dessous, interdit au Malawi

Le ministère du Tourisme, de la Culture et de la Faune du Malawi a interdit à la danseuse sud-africaine Zodwa Wabantu de faire un spectacle dans le pays. C’est à travers un communiqué officiel que l’autorité ministérielle a informé les organisateurs du concert.

Initialement prévu pour le 11 juin 2022 prochain au Malawi, le spectacle tant annoncé de la chanteuse et danseuse sud-africaine Zodwa Wabantu qui ne porte jamais de dessous, n’aura finalement pas lieu. C’est du moins la nouvelle décision annoncée par le gouvernement à quelques jours de l’événement.

En effet, le ministre du Tourisme, de la Culture et de la Faune, Michael Usi, a confirmé ce vendredi 3 juin que son ministère a intimé l’ordre aux organisateurs de la communication autour du spectacle, affirmant que l’événement n’est pas adapté au Malawi.

Pour rappel, l’artiste, de son vrai nom Rebecca Libram, est connue pour se produire sur scène à moitié nue et la plupart du temps sans sous-vêtements. Ce n’est pas la première fois que l’annonce de son concert fait réagir les autorités d’un pays.

En 2017, son spectacle au Zimbabwe avait été annulé parce qu’elle a voulu se produire en sous-vêtements. Moins d’un an plus tard, sa prestation a également été interdite en Zambie en 2018; les autorités de ce pays estiment que ses performances publiques font l’apologie de la dépravation des mœurs et vont contre les «valeurs nationales» du pays.