Zinvié: une élève de première succombe à la correction paternelle pour absence au cours

Un drame familial d’une extrême gravité s’est produit dans la localité de Zinvié, dans la commune de Abomey-Calavi, le samedi 25 avril 2026. Une élève de moins de 20 ans, scolarisée en classe de première, a perdu la vie à la suite de violences qui lui auraient été infligées par son père.

Selon les informations, la jeune fille, identifiée par les initiales K. E., était supposée se rendre à des travaux dirigés dans la journée. À son retour au domicile familial, son père lui aurait demandé confirmation de sa présence aux cours. À la suite de sa réponse négative, un échange tendu aurait dégénéré en sévices physiques.

Grièvement atteinte, la victime se serait évanouie avant d’être transportée d’urgence dans un centre de santé. Elle n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.

Après le décès, le père aurait tenté de récupérer le corps dans l’intention de procéder à une inhumation discrète.

Cette initiative a été empêchée par des habitants de la localité, alertés par les circonstances troublantes du drame. Face à la pression et à la tension croissante, le mis en cause a pris la fuite.

Saisis de l’affaire, les éléments du commissariat de Zinvié se sont rendus sur les lieux dans la matinée du dimanche 26 avril.

Le corps de la jeune fille a été enlevé et transféré à la morgue aux fins d’autopsie et d’enquête judiciaire.

La victime était élève au complexe scolaire Nanael de Zinvié. Une procédure est en cours afin d’établir les responsabilités et de retrouver l’auteur présumé des faits.