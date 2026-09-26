Éliminatoires CAN 2027 : mené 2-0, le Zimbabwe renverse la Sierra Leone avec un Munetsi en feu

À la pause, le Zimbabwe était mené 2-0. Au coup de sifflet final, les Warriors avaient gagné 3-2. Face à la Sierra Leone, Marshall Munetsi a été le visage d’un retournement de situation parmi les plus spectaculaires de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Publié le 26 sept. 2026 à 03:16 · Mis à jour le 26 sept. 2026

Allie Conteh puis Sallieu Tarawalie avaient donné deux buts d’avance aux Sierra-Léonais. Le Zimbabwe semblait alors se diriger vers une entrée en matière très compliquée.

Munetsi a relancé son équipe après la pause. Tawanda Chirewa a ensuite égalisé avant que le milieu zimbabwéen ne frappe une seconde fois pour compléter la remontée.

Ramon Catala, qui dirigeait son premier match avec les Warriors, a surtout retenu la réaction mentale de son groupe. Le technicien a salué une équipe qui n’a pas lâché malgré un scénario presque compromis à la mi-temps.

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Munetsi transforme un naufrage annoncé en victoire

Avec son doublé, le joueur a fait basculer une soirée qui semblait promise à la Sierra Leone. Le Zimbabwe démarre ainsi sa campagne avec trois points et un succès dont le scénario pourrait compter bien au-delà du classement.