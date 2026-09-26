BENIN WEB TV

Éliminatoires CAN 2027 : mené 2-0, le Zimbabwe renverse la Sierra Leone avec un Munetsi en feu

À la pause, le Zimbabwe était mené 2-0. Au coup de sifflet final, les Warriors avaient gagné 3-2. Face à la Sierra Leone, Marshall Munetsi a été le visage d’un retournement de situation parmi les plus spectaculaires de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Parfait Nougbotin
Parfait NougbotinVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Afrique-SportNous Suivre sur Google
Éliminatoires CAN 2027 : mené 2-0, le Zimbabwe renverse la Sierra Leone avec un Munetsi en feu
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter
Sommaire

Allie Conteh puis Sallieu Tarawalie avaient donné deux buts d’avance aux Sierra-Léonais. Le Zimbabwe semblait alors se diriger vers une entrée en matière très compliquée.

Munetsi a relancé son équipe après la pause. Tawanda Chirewa a ensuite égalisé avant que le milieu zimbabwéen ne frappe une seconde fois pour compléter la remontée.

Ramon Catala, qui dirigeait son premier match avec les Warriors, a surtout retenu la réaction mentale de son groupe. Le technicien a salué une équipe qui n’a pas lâché malgré un scénario presque compromis à la mi-temps.

Publicité

Munetsi transforme un naufrage annoncé en victoire

Avec son doublé, le joueur a fait basculer une soirée qui semblait promise à la Sierra Leone. Le Zimbabwe démarre ainsi sa campagne avec trois points et un succès dont le scénario pourrait compter bien au-delà du classement.

Publicité

Articles liés

Éliminatoires CAN 2027 : capitaine et buteur, Mbeumo réussit sa première avec le brassard du CamerounÉliminatoires CAN 2027 : capitaine et buteur, Mbeumo réussit sa première avec le brassard du CamerounÉliminatoires CAN 2027 : le nul contre l’Ouganda met déjà Tounekti sous pression en TunisieÉliminatoires CAN 2027 : le nul contre l’Ouganda met déjà Tounekti sous pression en TunisieÉliminatoires CAN 2027 : Mazraoui sort de l’ombre et lance le Maroc contre le GabonÉliminatoires CAN 2027 : Mazraoui sort de l’ombre et lance le Maroc contre le GabonÉliminatoires CAN 2027 : Salah muet, l’Égypte cale d’entrée contre l’AngolaÉliminatoires CAN 2027 : Salah muet, l’Égypte cale d’entrée contre l’Angola

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.