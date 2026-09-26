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Éliminatoires CAN 2027 : Salah muet, l’Égypte cale d’entrée contre l’Angola

Mohamed Salah n’a pas trouvé la faille et l’Égypte non plus. Les Pharaons ont été accrochés 0-0 par l’Angola au Caire pour leur premier match des éliminatoires de la CAN 2027.

Geraud Antonio
Publié le à · Mis à jour le
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Éliminatoires CAN 2027 : Salah muet, l’Égypte cale d’entrée contre l’Angola
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Très attendu devant son public, le capitaine égyptien a concentré une grande partie de l’attention sans parvenir à débloquer une rencontre fermée. L’Égypte a eu des séquences de domination, mais sans convertir ses temps forts.

Hossam Hassan a reconnu sa déception après le match tout en défendant l’engagement de ses joueurs. Le sélectionneur a insisté sur le manque de réussite plutôt que sur un problème d’implication.

Deux points échappent ainsi aux Pharaons à domicile dès la première journée. Pour Salah et ses partenaires, la prochaine sortie arrive déjà avec une obligation de davantage d’efficacité.

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