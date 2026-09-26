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Éliminatoires CAN 2027 : le nul contre l’Ouganda met déjà Tounekti sous pression en Tunisie

Sebastian Tounekti s’est retrouvé au centre des critiques après le nul 1-1 de la Tunisie contre l’Ouganda. Titulaire sur le côté gauche, l’ailier a été l’un des joueurs les plus commentés par les supporters à l’issue de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

André Kouagou Assane
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Éliminatoires CAN 2027 : le nul contre l’Ouganda met déjà Tounekti sous pression en Tunisie
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La Tunisie avait pourtant pris l’avantage avant de voir Rogers Mato remettre l’Ouganda dans le match. Le score n’a plus bougé, laissant les Aigles de Carthage avec deux points abandonnés à domicile.

Les critiques ont particulièrement visé les choix de Tounekti dans les derniers mètres et son influence jugée insuffisante. Le joueur a rappelé après la rencontre que l’équipe travaillait avec un nouveau sélectionneur depuis peu et que les automatismes restaient à construire.

L’Ouganda met ainsi fin à une série défavorable contre la Tunisie, tandis que Tounekti aborde déjà la deuxième journée avec son nom au centre des débats.

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