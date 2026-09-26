Éliminatoires CAN 2027 : le nul contre l’Ouganda met déjà Tounekti sous pression en Tunisie

Sebastian Tounekti s’est retrouvé au centre des critiques après le nul 1-1 de la Tunisie contre l’Ouganda. Titulaire sur le côté gauche, l’ailier a été l’un des joueurs les plus commentés par les supporters à l’issue de cette première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Publié le 26 sept. 2026 à 03:44 · Mis à jour le 26 sept. 2026

La Tunisie avait pourtant pris l’avantage avant de voir Rogers Mato remettre l’Ouganda dans le match. Le score n’a plus bougé, laissant les Aigles de Carthage avec deux points abandonnés à domicile.

Les critiques ont particulièrement visé les choix de Tounekti dans les derniers mètres et son influence jugée insuffisante. Le joueur a rappelé après la rencontre que l’équipe travaillait avec un nouveau sélectionneur depuis peu et que les automatismes restaient à construire.

L’Ouganda met ainsi fin à une série défavorable contre la Tunisie, tandis que Tounekti aborde déjà la deuxième journée avec son nom au centre des débats.