Éliminatoires CAN 2027 : capitaine et buteur, Mbeumo réussit sa première avec le brassard du Cameroun

Brassard au bras, but au compteur et victoire 3-1 : Bryan Mbeumo a réussi sa première comme capitaine du Cameroun face aux Comores. David Pagou lui avait confié les responsabilités, et l’attaquant a répondu dès la première journée des éliminatoires de la CAN 2027.

Publié le 26 sept. 2026 à 03:57 · Mis à jour le 26 sept. 2026

Le sélectionneur camerounais n’a pourtant pas enjolivé la prestation collective. « C’était laborieux, c’était la rentrée des classes de l’équipe nationale », a-t-il reconnu après la rencontre, tout en soulignant que l’essentiel avait été assuré.

Danny Namaso et David Nyengue ont eux aussi marqué, donnant à la victoire camerounaise des airs de renouvellement offensif.

Pagou assume son choix de capitaine

Sur Mbeumo, le technicien s’est montré beaucoup plus élogieux : « C’est un top player et une très belle personne. » Pagou a ajouté que l’attaquant savait « faire le lien entre le jeu et ses partenaires ».

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Le sélectionneur lui avait donné une consigne simple en lui remettant le brassard : « prendre ses responsabilités ». Mbeumo l’a fait jusque dans la surface adverse.

Pagou a également prévenu que la concurrence resterait ouverte : « Si à l’entraînement, le numéro 1 ne fait pas les efforts qu’il faut, il l’apprendra à ses dépens. »