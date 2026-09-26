Éliminatoires CAN 2027 : Mazraoui sort de l’ombre et lance le Maroc contre le Gabon

Ce n’est ni un avant-centre ni un ailier qui a débloqué le Maroc contre le Gabon. Noussair Mazraoui a ouvert le score et placé les Lions de l’Atlas sur la voie d’un succès 2-0 pour leur entrée dans les éliminatoires de la CAN 2027.

Publié le 26 sept. 2026 à 03:35 · Mis à jour le 26 sept. 2026

Le latéral s’est projeté avec justesse et a récompensé une prestation très active. Dans une sélection où les regards se portent souvent sur les joueurs offensifs, il a pris le premier rôle.

La veille du match, Mazraoui avait posé l’objectif sans détour : « Nous devons bien commencer d’emblée. » Il avait aussi demandé à son équipe d’être « meilleure » que lors de la Coupe du monde.

Soufiane Rahimi a ensuite inscrit le deuxième but et mis définitivement le Gabon à distance.

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Mazraoui joint les actes aux paroles

Le défenseur avait expliqué que le Maroc devait « repartir de zéro » pour ces éliminatoires. Son but a donné un relief immédiat à cette déclaration et lancé une soirée maîtrisée par les Lions de l’Atlas.

Le Maroc prend trois points sans avoir eu à courir après le score, tandis que le Gabon quitte cette première journée sans avoir marqué.