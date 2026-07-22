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Zazie : «Il chante comme il pisse» à propos de Christophe Willem

Zazie annonce la sortie de son douzième album, Volatil, prévue le 2 octobre prochain, portée par le single « Peu importe », et présentera ce nouvel opus en tournée à partir de mars 2027, avec des étapes prévues à Strasbourg (18/03), Poitiers (25/03), Ajaccio (03/04), Biarritz (09/04) et une date à l’Olympia de Paris le 9 juin 2027, salle affichant d’ores et déjà complet.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
Zazie : «Il chante comme il pisse» à propos de Christophe Willem
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Selon la présentation officielle, Volatil « explore les mouvements de l’existence, entre légèreté et profondeur ». L’album est décrit comme « libre, sensible et aérien », mêlant « émotions, mélodies accrocheuses et regards sur notre époque ». Le single « Peu importe » sert de premier aperçu de cette tonalité et sera au centre des prestations scéniques annoncées pour la tournée de 2027.

Artiste active depuis les années 1990, auteure et compositrice, Zazie a signé plusieurs succès et collaborations notables, parmi lesquels des titres repris par d’autres artistes — elle est notamment liée à la composition ayant contribué au répertoire de Johnny Hallyday. Présente sur les plateaux de télévision en tant que coach de The Voice sur TF1, elle a également évoqué sa carrière et ses rencontres artistiques lors d’un entretien récent accordé à Christophe Beaugrand sur M Radio, où elle est revenue sur sa relation professionnelle et amicale avec Christophe Willem.

Zazie : Christophe Willem a insisté pour travailler avec son idole

Zazie a salué les qualités vocales de Christophe Willem au cours de l’entretien, allant jusqu’à employer une formule imagée pour rendre compte de son aisance : « En fait, il chante comme il parle, comme il pisse », a-t-elle déclaré, précisant que cette apparente décontraction s’appuie sur une grande technicité. Elle a ensuite raconté la manière dont leur collaboration a commencé, depuis la victoire de Willem à la Nouvelle Star en 2006.

Après sa victoire, Christophe Willem a multiplié les démarches pour rencontrer Zazie. À l’époque, alors qu’elle travaillait sur son propre album avec le directeur artistique de The Voice et Jean‑Pierre Pilot, ceux-ci ont proposé un déjeuner afin d’accéder à la demande récurrente du jeune chanteur. Durant ce déjeuner d’été, raconte Zazie, Willem a spontanément entonné des airs « la bouche pleine » lorsqu’elle lui a posé la question de ses goûts musicaux.

Préparée à refuser, Zazie s’est finalement laissée convaincre lors de cette première rencontre. De ce rendez‑vous sont nés des travaux communs : la chanteuse indique s’être retrouvée à écrire une chanson avec Christophe Willem, puis deux autres par la suite. Cette collaboration a donné lieu, au fil des années, à une relation à la fois professionnelle et amicale entre les deux artistes.

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