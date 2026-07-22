Sacha Distel : enfant caché pendant la guerre, le piano et la chanson l’ont sauvé

22 juillet 2026 marque le 22e anniversaire de la disparition de Sacha Distel , musicien et chanteur français né le 29 janvier 1933 à Paris, dont la carrière populaire masque un parcours marqué par la Seconde Guerre mondiale et une enfance vécue sous de fausses identités pour échapper aux persécutions antisémites.

Fils de Léonide Distel, ingénieur d’origine russe, et d’Andrée Ventura, ancienne élève du Conservatoire, Sacha Distel grandit dans un foyer où la musique tient une place centrale. Très jeune, il apprend le piano avec sa mère. Issu d’une famille juive, il connaît l’Occupation et la clandestinité : ces années forgeront une partie de son identité personnelle et artistique.

En février 1942, alors qu’il n’a que neuf ans, sa mère est arrêtée par la police française. Face à cette arrestation, le garçon tente un geste poignant et immédiat : il joue et chante au piano devant les policiers dans l’espoir d’empêcher la séparation — un souvenir qu’il conservera. Pour le mettre à l’abri, son père confie l’enfant à la Mayenne, où il est accueilli au collège de l’Immaculée-Conception de Laval et enregistré sous une fausse identité, Alexandre Ditel. Il y vit caché pendant près de deux ans avec treize autres enfants juifs.

Un enfant juif contraint de disparaître pour survivre

La Libération de Laval, à l’été 1944, met fin à cette parenthèse. Son père vient le récupérer, puis la famille retrouve quelques semaines plus tard la mère, libérée. Distel évoquera ce moment comme « le miracle » : « Deux longues, lentes, mortelles années s’étaient écoulées » et « Tous deux serrés l’un contre l’autre, guettant derrière la fenêtre l’arrivée de maman… Oui, c’était un miracle. Tout le monde s’en était sorti. » Ces retrouvailles marquent une étape décisive après une période d’angoisse et de séparation.

La musique reprend alors sa place centrale. L’influence de son oncle, le chef d’orchestre Ray Ventura, ouvre des portes vers les répétitions, les studios et les grands musiciens. À 14 ans, Sacha demande à Henri Salvador de lui apprendre la guitare ; Salvador le conseille pour son premier instrument. Très vite, Distel se tourne vers le jazz, fonde un premier groupe au lycée et fréquente les musiciens de Saint-Germain-des-Prés.

À 19 ans, un séjour à New York confirme sa vocation : il découvre les clubs de jazz, écoute des artistes tels que Stan Getz et Jimmy Raney, revient en France avec une guitare électrique et la réputation montante d’un des meilleurs guitaristes de jazz français de sa génération.

La transition vers la chanson survient avec le succès de Scoubidou en 1959, devenu un phénomène populaire. Sacha Distel enchaîne ensuite les succès, notamment La Belle Vie, Scandale dans la famille, Monsieur Cannibale, Toute la pluie tombe sur moi et Le Bateau blanc. Il présente également le Sacha Show, où se produisent des artistes français et internationaux.

Sa vie privée alimente la presse avec des liaisons médiatisées — Brigitte Bardot, Juliette Gréco, Jeanne Moreau — tandis que sa trajectoire personnelle reste marquée par l’expérience de la guerre et la confidentialité de sa famille.

La fin de sa carrière est assombrie par des problèmes de santé : il a traversé un cancer de la peau puis un cancer de la thyroïde. Il est décédé d’un cancer du côlon le 22 juillet 2004 dans sa propriété du Rayol-Canadel-sur-Mer, à l’âge de 71 ans.