Barbara Butch reçoit le soutien d’Alain Chabat et Géraldine Nakache

Barbara Butch a interrompu son concert au Cabaret Frappé de Grenoble le 18 juillet 2026 après des incidents impliquant des militants pro-palestiniens et des personnes se revendiquant de La France Insoumise, a rapporté la mairie. La DJ, figure des nuits parisiennes et des cérémonies des Jeux olympiques de Paris 2024, a dû quitter la scène au bout d’une vingtaine de minutes alors que des projectiles visaient la structure.

Selon les déclarations recueillies par Libération, Barbara Butch, 45 ans, a raconté avoir été caillassée et avoir reçu des pierres sur ses platines, jusqu’à ressentir une mise en danger physique. Sur Instagram, elle avait annoncé quatre dernières dates pour l’été avant la tournée; celle de Grenoble a viré à l’incident. L’artiste a aussi expliqué avoir ressenti de l’angoisse avant même d’arriver sur place.

La mairie de Grenoble a fait état de jets de bouteilles en verre et d’autres projectiles « visant délibérément la scène ». Le parquet de Grenoble a indiqué l’ouverture d’une enquête pour « délit d’entrave concertée aux libertés », infraction passible d’un an d’emprisonnement, afin de déterminer les circonstances et les responsabilités des faits.

Plus de 300 personnalités publient une tribune de soutien

Le 21 juillet 2026, une tribune publiée dans Libération et rédigée par Jonas Pardo, directeur de l’association Boussole antiraciste, a rassemblé plus de 300 signataires en soutien à la DJ. Parmi les noms cités figurent des personnalités du cinéma et de la culture telles qu’Alain Chabat, Géraldine Nakache, Vincent Elbaz, Ludivine Sagnier ainsi que les réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne et Caroline Darian.

La tribune rappelle que « la défense des droits du peuple palestinien est un combat urgent, légitime et nécessaire », tout en affirmant que cette cause ne saurait légitimer « la diffusion d’accusations infondées visant une personne en raison de son identité ou de supposées appartenances, ou même de ses opinions ». Le texte vise à dénoncer l’agression ciblée de la DJ et à affirmer un soutien à la liberté d’expression et à la sécurité des artistes sur scène.

Le contexte de l’attaque renvoie à des prises de position antérieures de l’artiste : fin mars, Barbara Butch avait signé une tribune dans Le Point en soutien à la « proposition de loi Yadan », présentée comme visant à lutter contre les nouvelles formes d’antisémitisme. Le texte signé par l’artiste a par la suite été retiré, fait qui a été évoqué dans les explications données par Barbara Butch sur les tensions autour de sa personne.

Dans ses déclarations, l’artiste a expliqué vouloir « continuer à faire passer [son] message qui est un message d’amour, de lien, de joie », tout en décrivant la soirée de Grenoble comme « abominable » et dangereuse.