Zambie : Hichilema reconduit Musokotwane aux Finances après sa réélection

Le président zambien Hakainde Hichilema a reconduit lundi 14 septembre 2026 Situmbeko Musokotwane au poste de ministre des Finances et de la Planification nationale lors de la prestation de serment des premiers membres de son nouveau gouvernement, après sa réélection pour un second mandat.

Musokotwane figure parmi les quatre ministres nommés et assermentés lundi. Mulambo Haimbe revient aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Gilbert Siame prend l’Économie verte et l’Environnement, tandis que Roma Chilengi est nommé à la Santé.

Situmbeko Musokotwane dirige les Finances depuis 2021. Durant le premier mandat de Hichilema, il a supervisé les longues négociations de restructuration de la dette engagées après le défaut de paiement de la Zambie pendant la pandémie de Covid-19.

Sa reconduction intervient alors que Lusaka cherche à conclure un nouveau programme avec le Fonds monétaire international avant la fin de l’année.

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Hakainde Hichilema a remporté l’élection présidentielle du 13 août et a prêté serment le 1er septembre pour un second mandat de cinq ans. Son programme annoncé pour ce nouveau quinquennat, baptisé Grow Zambia, met notamment l’accent sur la création de richesse et la croissance économique.