Nigeria : deux recours contestent la victoire d’Oyebanji à Ekiti ce lundi

Le tribunal des requêtes électorales de l’État d’Ekiti doit entamer ce lundi 14 septembre à Ado-Ekiti l’examen au fond de deux recours contestant la réélection du gouverneur Biodun Oyebanji. Les procédures sont portées par le Social Democratic Party et l’Action Alliance.

Le SDP agit avec son candidat Isaac Adebayo Alade et l’Action Alliance avec Matthew Olu Omotoso. Le panel de trois juges présidé par Abubakar Idris Kutigi avait fixé l’ouverture des audiences à 9 heures après avoir adopté les rapports de pré-audience des parties.

Le recours du SDP est enregistré sous le numéro EPT/EK/GOV/02/2026 et celui de l’Action Alliance sous le numéro EPT/EK/GOV/03/2026. Les deux requêtes visent le résultat du scrutin du 20 juin à Ekiti, à l’issue duquel la Commission électorale nationale indépendante a proclamé Biodun Oyebanji vainqueur avec 319 224 voix.

Isaac Adebayo Alade avait obtenu 179 voix et Matthew Olu Omotoso 126. Un troisième recours n’est plus devant le tribunal : le candidat du Peoples Democratic Party, Wole Oluyede, a retiré sa requête le 8 septembre et le panel l’a radiée après l’absence d’opposition des conseils du gouverneur, de l’APC et de l’INEC.

Publicité

Lors de la phase préparatoire, le président du tribunal a demandé aux avocats des requérants de faire signifier les actes aux parties dans les délais et de présenter leurs témoins dès l’ouverture de l’audience. Le SDP et son candidat doivent ouvrir leur dossier en premier, selon le calendrier arrêté par le panel.