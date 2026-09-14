Nigeria : SERAP donne 7 jours à l’INEC pour justifier 126,46 milliards de nairas

L’Independent National Electoral Commission du Nigeria dispose de sept jours pour rendre compte de 126,46 milliards de nairas de dépenses électorales signalées dans le rapport d’audit fédéral 2023, après une mise en demeure publiée dimanche 13 septembre par le Socio Economic Rights and Accountability Project, SERAP.

L’organisation demande à l’INEC de détailler les montants payés, les bénéficiaires, les contrats concernés, les fournisseurs et les preuves de livraison ou d’utilisation des biens et services. Elle réclame aussi la transmission aux agences anticorruption compétentes des opérations qui seraient jugées irrégulières après examen.

Le principal montant cité par SERAP concerne 112,155 milliards de nairas que l’Auditeur général de la Fédération aurait relevés comme paiements irréguliers pour des urnes, des dispositifs et du matériel électoral. Selon la synthèse du rapport reprise par l’organisation, les marchés auraient été passés sans appel d’offres concurrentiel ni certificat de non objection du Bureau of Public Procurement, et aucune preuve de fourniture des équipements n’aurait été produite.

Le même audit, toujours selon SERAP, signale aussi 1,058 milliard de nairas pour des Toyota Prado, 3,136 milliards versés à quatre prestataires avant l’attribution formelle des contrats et 9,245 milliards pour 22 contrats portant sur des biens et services similaires. L’organisation demande que les responsabilités soient établies et que les sommes indûment versées soient récupérées lorsque les irrégularités sont confirmées.

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La lettre est datée du 12 septembre et signée par le directeur adjoint de SERAP, Kolawole Oluwadare. Elle prévient que l’organisation engagera une action en justice si elle ne reçoit pas de réponse dans les sept jours suivant la réception ou la publication de la demande.

Cette pression intervient pendant la préparation de la présidentielle de 2027. L’INEC a publié la liste finale des 18 candidats à l’élection présidentielle le 12 septembre 2026.