RDC : l’Assemblée maintient la rentrée à 13h malgré la demande de Kabuya

Le bureau de l’Assemblée nationale de la RDC a maintenu à 13 heures l’ouverture de la session ordinaire de septembre prévue mardi 15 septembre à Kinshasa, rejetant la demande du député Augustin Kabuya de reporter la cérémonie en soirée pour des raisons de sécurité.

Un communiqué rendu public dimanche confirme que la séance plénière se tiendra dans la salle des Congrès du Palais du Peuple. Cette session de septembre est principalement consacrée à l’examen du budget de l’État.

Augustin Kabuya, député national et secrétaire général de l’Union pour la démocratie et le progrès social, avait demandé un décalage en soirée. Il invoquait les risques de tensions et de perturbations liés au sit-in annoncé par la coalition C64 le 15 septembre aux abords du Parlement.

La C64 dit vouloir manifester contre la loi sur le référendum et le projet de changement de la Constitution. À l’approche du rassemblement, la Commission nationale des droits de l’homme a appelé les autorités à prévenir les incidents et à garantir l’exercice pacifique du droit de manifestation.

Publicité

La rentrée intervient aussi dans une séquence politique marquée par le lancement du comité d’organisation du dialogue national. Une partie de l’opposition, dont la C64, conteste le format retenu et maintient sa mobilisation.

Le gouvernement est attendu au Parlement pour déposer le projet de loi de finances au plus tard le 15 septembre. L’Assemblée nationale dispose ensuite de quarante jours pour examiner et adopter le budget.