BENIN WEB TV

RDC : la coalition C64 rejette le dialogue national et appelle à une marche le 15 septembre

La Coalition Article 64 a rejeté vendredi 28 août 2026 les consultations populaires annoncées par Félix Tshisekedi dans le cadre du dialogue national et a appelé à une marche nationale le 15 septembre en République démocratique du Congo.

Mohamed ISSA
Publié le à
Politique
77vues
RDC : la coalition C64 rejette le dialogue national et appelle à une marche le 15 septembre
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Le chef de l’État congolais avait lancé la veille un « Dialogue national pour la paix, la cohésion et la refondation de l’État ». Le processus doit durer au maximum trois mois, commencer par des consultations dans les 26 provinces puis déboucher sur des assises à Kinshasa.

Félix Tshisekedi a précisé que les acteurs qui combattent par les armes ou administrent illégalement une partie du territoire ne participeraient pas à ce dialogue comme composantes politiques. Le cadre annoncé reste distinct du processus de Doha avec l’AFC/M23.

La C64, qui regroupe notamment Martin Fayulu, Jean-Marc Kabund, Moïse Katumbi, Augustin Matata Ponyo et Delly Sesanga, accuse le président congolais de préparer un changement de Constitution, un troisième mandat et une dérive mettant en cause l’intégrité territoriale.

La présidence congolaise a indiqué qu’une ordonnance devait encore instituer le comité d’organisation avant la convocation formelle des assises.

Articles liés

RDC : Tshisekedi lance un dialogue national sur trois mois, Moleka alerte sur le calendrierRDC : Tshisekedi lance un dialogue national sur trois mois, Moleka alerte sur le calendrierChine : Zhang Youxia démis de son poste de vice-président de la commission militaire centrale d’ÉtatChine : Zhang Youxia démis de son poste de vice-président de la commission militaire centrale d’ÉtatBurkina Faso : Maxime Prévot plaide pour une coopération belge fondée sur le respectBurkina Faso : Maxime Prévot plaide pour une coopération belge fondée sur le respectNorvège : Haakon VIII succède à Harald V après la mort du souverainNorvège : Haakon VIII succède à Harald V après la mort du souverain

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV