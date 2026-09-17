Ghana : le NPP rejette le passage du mandat présidentiel à cinq ans

Le New Patriotic Party a rejeté jeudi 17 septembre à Accra la proposition d’allonger de quatre à cinq ans le mandat du président du Ghana. Le principal parti d’opposition se démarque ainsi du gouvernement, qui a accepté cette recommandation du Comité de révision constitutionnelle.

Le député de Gushegu, Sulemana Tampuli Alhassan, a indiqué lors d’une conférence de presse que le NPP défend le maintien du mandat de quatre ans. Le parti estime qu’un scrutin présidentiel tous les quatre ans permet aux électeurs d’évaluer plus régulièrement l’action du gouvernement et de renouveler ou retirer leur confiance.

Le Comité de révision constitutionnelle, présidé par le professeur H. Kwasi Prempeh, avait recommandé de porter à cinq ans les mandats du président et des députés. Le gouvernement de John Dramani Mahama a accepté cette orientation en juillet, en faisant valoir qu’un cycle de cinq ans laisserait davantage de temps à une administration pour concevoir, appliquer et évaluer ses politiques.

Le NPP soutient en revanche le déplacement de l’élection présidentielle de décembre à novembre. Selon le parti, cette modification donnerait plus de temps à une nouvelle administration pour préparer la transition et permettrait également d’organiser un éventuel second tour avant la fin de l’année.

Publicité

L’allongement du mandat présidentiel ne peut toutefois pas entrer en vigueur sur la seule base de l’accord du gouvernement. La durée du mandat figure parmi les dispositions constitutionnelles protégées et une modification doit passer par la procédure renforcée de révision, qui comprend un référendum national.

Le gouvernement a parallèlement accepté le principe d’une baisse de l’âge minimum pour se présenter à la présidence, mais propose 35 ans au lieu des 30 ans recommandés par le comité. Le NPP, lui, soutient le seuil de 30 ans.