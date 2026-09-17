Gouvernance locale au Bénin: Janvier Yahouédéhou mobilise les 12 préfets pour combler le retard d’exécution physique d’ici fin 2026

Le ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance locale, Janvier Yahouédéhou, a ouvert ce mercredi 16 septembre 2026 à Cotonou un dialogue de gestion réunissant les préfets des douze départements du Bénin.

À quatre mois de la clôture de l’exercice budgétaire, cette rencontre stratégique a permis de dresser un bilan sans complaisance de la gestion des crédits alloués et de fixer des orientations fermes pour accélérer la cadence des réalisations sur le terrain.

​Les chiffres présentés par l’autorité ministérielle mettent en relief une disparité entre les décaissements et les travaux effectifs. Au 31 août 2026, les ressources du ministère affichent un taux d’engagement de 74,71 % et un taux d’ordonnancement de 73,56 %, tandis que le taux d’exécution physique plafonne autour de 40 %.

Face à cet écart, Janvier Yahouédéhou a enjoint aux autorités préfectorales d’abandonner la recherche de justifications pour identifier les blocages réels et enclencher immédiatement les mesures correctives indispensables avant la fin de l’année.

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​Redevabilité, écoute citoyenne et feuilles de route contraignantes

​Rappelant que la performance communale ne saurait se réduire à une lecture purement comptable, le ministre a insisté sur la dimension humaine de l’action publique. Selon lui, la crédibilité de l’administration décentralisée repose sur la qualité des services offerts aux usagers, la transparence, la prise en charge diligente des réclamations citoyennes et la maîtrise des données territoriales au niveau des 77 communes.

​Pour transformer ce dialogue en un outil rigoureux de pilotage, des feuilles de route opérationnelles précisant les actions à finaliser, les délais d’exécution, les responsabilités individuelles et les résultats attendus seront assignées à chaque programme et structure sectorielle afin de clore l’exercice 2026 en conformité avec les ambitions gouvernementales.