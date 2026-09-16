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Afrique du Sud : Ramaphosa suspend ses engagements publics sur avis médical

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a suspendu temporairement ses engagements publics mercredi 16 septembre, sur recommandation de son équipe médicale, après son retour du sommet des BRICS à New Delhi, a annoncé la présidence.

André Kouagou Assane
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La présidence n’a donné aucun détail sur la nature de son indisposition ni sur la durée du repos. Elle a indiqué que des ministres représenteraient le chef de l’État aux engagements programmés lorsque cela serait possible.

Ramaphosa était revenu lundi d’Inde, où il avait pris part au 18e sommet des BRICS. La présidence sud-africaine avait annoncé son arrivée à New Delhi le 11 septembre pour les réunions prévues les 12 et 13 septembre, consacrées notamment au commerce, aux investissements et à la réforme de la gouvernance mondiale.

L’absence du président était déjà visible mardi au Sommet africain sur l’hydrogène vert, au Cap. Son discours y a été prononcé en son nom par le ministre de l’Électricité et de l’Énergie, Kgosientsho Ramokgopa.

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Cette indisponibilité intervient alors que le vice-président Paul Mashatile a indiqué le 15 septembre poursuivre lui aussi une période de repos après une intervention médicale mineure. Il a précisé que les responsabilités déléguées continuaient d’être suivies par son équipe et les autres acteurs du gouvernement.

La présidence n’a fixé aucune date de reprise pour Cyril Ramaphosa. Sa dernière activité internationale officielle remonte au sommet des BRICS tenu les 12 et 13 septembre à New Delhi.

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