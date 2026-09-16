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Bénin: Sètondji Boco installé ce mercredi comme nouveau CA de Golo-Djigbé sur injonction préfectorale

​L’arrondissement de Golo-Djigbé, dans la commune d’Abomey-Calavi, tourne une page de son contentieux électoral avec l’installation officielle de Sètondji Boco au poste de chef d’arrondissement ce mercredi 16 septembre 2026.

Edouard Djogbénou
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Bénin: Sètondji Boco installé ce mercredi comme nouveau CA de Golo-Djigbé sur injonction préfectorale
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L’acte fait suite à une correspondance impérative adressée le 14 septembre par l’autorité de tutelle, le préfet du département de l’Atlantique, Raphaël Akotègnon, sommant le maire de la commune de réunir en urgence l’organe délibérant.

​Exécution d’une décision de la Cour suprême

​La démarche préfectorale s’inscrit en application stricte de l’arrêt n° 187/EC/26 rendu par la chambre administrative de la Cour suprême, tranchant le contentieux opposant Sètondji Boco à Bernard Gbénou, à la préfecture de l’Atlantique et à la commune d’Abomey-Calavi.

Convoqué pour midi ce mercredi au siège de l’hôtel de ville, le conseil municipal doit acter l’information officielle des élus et procéder à l’installation formelle du requérant dans ses prérogatives de chef d’arrondissement.

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​Cette régularisation administrative met un terme aux incertitudes qui pesaient sur la gouvernance locale de Golo-Djigbé, rétablissant la légalité républicaine conformément aux arrêts de la plus haute juridiction administrative du pays.

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