Sénat béninois: après l’adoption de son règlement administratif et financier, l’examen du budget 2027 fixé au 17 septembre

Réunis au siège provisoire de l’institution, situé dans le quartier Les Cocotiers à Cotonou, les membres du Sénat ont tenu ce mardi 15 septembre 2026 leur toute première session plénière officielle.

Publié le 15 sept. 2026 à 22:07 · Mis à jour le 15 sept. 2026

Conduite par le président de la chambre haute, Patrice Talon, cette rencontre inaugurale de plus de trois heures a permis d’acter une étape décisive dans l’organisation interne de l’institution, avec l’adoption formelle de son règlement administratif et financier, confirmée par le sénateur Abraham Zinzindohoué.

​Un budget de plusieurs milliards en examen ce jeudi

​Au-delà de la fixation du cadre normatif de gestion, les échanges ont essentiellement porté sur les préalables relatifs aux ressources financières de l’institution parlementaire.

Les sénateurs se retrouveront dès le jeudi 17 septembre 2026 pour examiner et voter le projet de budget de fonctionnement et d’investissement au titre de l’exercice 2027, rapporte Bip Radio.

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Bien que le montant global arrêté ne soit pas encore officiellement divulgué, le sénateur Ousmane Batoko a fait état d’une enveloppe prévisionnelle chiffrée à plusieurs milliards de francs CFA.

​Impératif d’intégration à la loi de finances

​Ce calendrier resserré répond à des impératifs légaux stricts : l’adoption du budget de la chambre haute doit impérativement intervenir avant la fin du mois de septembre afin d’être intégrée dans le projet de loi de finances générale de l’État, dont la transmission à l’Assemblée nationale est attendue pour la session budgétaire.

​Ces délibérations se sont déroulées en présence de la quasi-totalité des membres de l’institution aux côtés du président Patrice Talon et du vice-président Louis Vlavonou, réunissant des figures majeures telles qu’Adrien Houngbédji, Élisabeth Pognon, Théodore Holo, Mathurin Nago ou encore Paul Hounkpè.

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Seuls les anciens chefs d’État Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi, tous deux membres de droit, manquaient à l’appel pour des raisons de santé.