Sénat béninois: Nicéphore Soglo et Boni Yayi absents à la première réunion officielle de l’institution

Bien que siégeant comme membres de droit en leur qualité d’anciens présidents de la République, Nicéphore Soglo et Thomas Boni Yayi brilleront ce mardi par leur absence, tous deux retenus hors des frontières nationales pour des impératifs strictement médicaux.

​L’absence de Thomas Boni Yayi fait suite à une évacuation à Berlin. Après avoir pris part aux phases préliminaires de structuration de la haute assemblée, l’ancien chef de l’État a fait l’objet d’une évacuation sanitaire le 4 septembre dernier.

Les précisions médicales font état d’une intervention chirurgicale subie avec succès en Allemagne, pays où il séjourne actuellement pour suivre un protocole de soins et de rééducation postopératoire. Cette situation clinique empêche ainsi l’ancien président de siéger aux côtés de ses pairs pour le rendez-vous de ce mardi.

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​Nicéphore Soglo retenu par un séjour médical prolongé

​De son côté, le premier président de l’ère du renouveau démocratique, Nicéphore Soglo, manque également à l’appel en raison de la poursuite de son séjour médical à l’étranger. Cet empêchement s’inscrit dans la continuité des précautions liées à son état de santé, qui l’avaient déjà contraint à renoncer à une réunion préparatoire des sénateurs en juillet dernier. Son indisponibilité actuelle le prive ainsi de prendre part aux arbitrages portant sur les textes réglementaires de la chambre haute.

​C’est donc en l’absence de ces deux grandes figures politiques que le bureau du Sénat présidé par Patrice Talon, épaulé par Louis Vlavonou à la vice-présidence et Alassane Seidou au poste de rapporteur conduit les débats de ce mardi. La plénière se concentre sur l’examen et l’adoption du règlement administratif et du règlement financier, deux instruments indispensables pour encadrer les services et fixer la gestion des ressources de l’institution parlementaire installée le 30 juillet dernier.