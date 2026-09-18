Maroc : les 18-24 ans ne représentent que 4 % des électeurs

À cinq jours des élections législatives du 23 septembre 2026, le Maroc compte 15 801 162 électeurs inscrits, mais les 18 à 24 ans ne représentent que 4 % du corps électoral. Cette faible présence des plus jeunes intervient alors que l’emploi et le pouvoir d’achat occupent une place centrale dans la campagne.

Les données arrêtées au 10 juillet et publiées par les autorités marocaines montrent un électorat nettement plus âgé. Les 60 ans et plus représentent 29 % des inscrits, les 35 à 44 ans et les 45 à 54 ans pèsent chacun 21 %, tandis que les 25 à 34 ans comptent pour 15 %. Les femmes représentent 46 % des électeurs et les hommes 54 %.

La question de la jeunesse s’est imposée dans la campagne après les fortes tensions sociales observées au cours de l’année écoulée. Reuters rapporte que plusieurs grands partis ont fait de l’emploi des jeunes un axe majeur de leurs programmes, dans un pays où le chômage des jeunes reste élevé malgré les investissements dans les infrastructures, l’industrie et les transports.

Le scrutin doit renouveler les 395 sièges de la Chambre des représentants. Le ministère de l’Intérieur a recensé 1 850 listes de candidatures et 7 288 candidats, avec 27 partis politiques engagés dans la compétition. Parmi les élus sortants, 227 parlementaires ont déposé une nouvelle candidature.

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La campagne officielle, ouverte le 10 septembre, doit s’achever le 22 septembre à minuit. Les autorités ont également accrédité plus de 3 000 observateurs nationaux et internationaux pour suivre les différentes étapes du processus électoral.