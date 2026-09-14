Sénat du Bénin: Patrice Talon procède à une nomination au sein de l’administration de l’institution

Par l’arrêté n° 2026/002/Sénat/Pt signé le 8 septembre 2026 à Cotonou, le président du Sénat, Patrice Talon, a nommé Édouard Ouin-Ouro à la tête de la gestion administrative et financière de la haute institution parlementaire.

Publié le 14 sept. 2026 à 09:25 · Mis à jour le 14 sept. 2026

Administrateur du travail, l’intéressé se voit confier la responsabilité d’assurer les charges courantes et urgentes indispensables au bon fonctionnement de la chambre haute.

​Une mission transitoire avant l’installation du Secrétariat général

​Prise après consultation du Bureau du Sénat et motivée par l’urgence ainsi que les nécessités de service, cette désignation revêt un caractère transitoire.

La mission confiée à Édouard Ouin-Ouro court jusqu’à l’adoption formelle du Règlement administratif de l’institution et la mise en place définitive des organes du Secrétariat général du Sénat.

Publicité

Cette décision vise à garantir la continuité des opérations et l’ordonnancement des dépenses dans l’attente de la structuration complète de l’administration sénatoriale. Rappelons que Édouard Ouin-Ouro avait déjà servi sous Patrice Talon au palais de la Marina en qualité de secrétaire général du gouvernement.