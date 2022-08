Yvidéro: l’humoriste ivoirienne maman pour la deuxième fois

La blogueuse et web humoriste ivoirienne Yvidéro a accouché de son deuxième enfant il y a quelques jours. C’est la bonne nouvelle qui enchante les internautes malgré la bagarre de Ténor et Eunice Zunon qui secoue la toile.

Yvanne Niaba alias Yvidero, humoriste et animatrice ivoirienne s’est retirée de la scène du showbiz il y a plusieurs mois en raison de sa grossesse. Cette semaine, c’est avec joie que l’ivoiro-cap verdienne a annoncé à ses fans avoir accouché dans un direct sur sa page Facebook.

D’abord, on peut voir clairement dans la vidéo qu’elle na plus le ventre arrondi puisque l’humoriste s’est affichée dans une petite tenue décontractée qui laisse voir son ventre plat. « Je rends grâce à Dieu pour ce beau cadeau qu’il m’offre pour la seconde fois, merci pour toutes vos prières » a-t-elle écrit après le direct. Cette bonne nouvelle a fait réagir des influenceurs ivoiriens dont Apoutchou National.

« Félicitations à ma petite sœur Yvidero’show qui vient de donner naissance à un magnifique BB. Je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle aventure de maman. Et j’envoie mon cadeau. Ivoirien contons la paix et non la gu*erre. Dieu bénisse cet ange que tu as mis aux monde », a-t-il écrit malgré ses différends avec Yvidero.