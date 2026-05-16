Cyril Lignac dit franchement ce qu’il pense de la tendance Tasty Crousty

Invité du podcast Aura animé par Audrey Crespo-Mara, le chef étoilé Cyril Lignac a exprimé son vif enthousiasme pour la tendance culinaire baptisée Tasty Crousty , phénomène qui rencontre un immense succès auprès des jeunes générations. Alors que certains professionnels de la gastronomie et influenceurs critiquent cette vague de fast-food généreux et copieux, Cyril Lignac adopte une posture résolument positive, reconnaissant dans cette mouvance une expression moderne d’une cuisine accessible et conviviale adaptée aux goûts actuels.

Lors d’un extrait relayé sur les réseaux sociaux de TF1, le chef célèbre pour ses émissions sur M6 a expliqué comprendre parfaitement l’engouement suscité par le « crousty ». Ce plat, qui associe riz, poulet frit et une sauce crémeuse, a pris son envol sur TikTok et séduit notamment les adolescents et jeunes adultes. Cyril Lignac a déclaré : « Je trouve que c’est génial », soulignant que cette tendance reflète une époque où la cuisine doit notamment procurer du plaisir tout en restant simple et populaire.

Cyril Lignac face à un phénomène générationnel

Fortement attaché à la transmission culinaire, Cyril Lignac manifeste sa volonté de ne pas juger ni mépriser les nouvelles habitudes alimentaires des jeunes consommateurs. Il rappelle que chaque génération possède ses propres codes et références culinaires, et que le succès du Tasty Crousty illustre parfaitement ce phénomène. Cette prise de position s’impose face aux nombreuses critiques virulentes apparues récemment sur les réseaux sociaux, qui dénoncent parfois le caractère très calorique et industriel de ces repas.

Depuis son lancement en France il y a seulement quelques années, l’enseigne Tasty Crousty s’est imposée comme une marque incontournable auprès des jeunes internautes. Grâce à ses portions généreuses et à une stratégie marketing virale particulièrement efficace sur Instagram et TikTok, elle a réussi à populariser un plat combinant croustillant et gourmandise à grande échelle. La popularité du crousty est devenue un véritable phénomène culturel au sein des adolescents et jeunes adultes, transformant les réseaux sociaux en un puissant moteur de diffusion culinaire.

Un chef star connecté aux tendances actuelles

Très actif sur Instagram, où il partage régulièrement recettes innovantes et créations gourmandes avec plusieurs millions d’abonnés, Cyril Lignac est conscient de l’influence déterminante des réseaux sociaux sur l’évolution des modes alimentaires. Tout en restant profondément fidèle à la gastronomie française, il considère que les tendances comme celle du Tasty Crousty ont toute leur place dans l’écosystème culinaire contemporain.

Par ailleurs, le chef sera prochainement à l’antenne de M6 avec une nouvelle saison de Tous en cuisine pendant le Mondial, avant d’animer une version revisitée du concours pâtissier Le Meilleur Pâtissier, qui accueillera notamment Olivier Minne, Norbert Tarayre et Roxane parmi les animateurs et jurés, apportant ainsi un souffle nouveau à cette émission populaire.