Eurovision 2026 : Monroe rate le top 10, la Bulgarie gagne le concours

La 70e édition du concours Eurovision 2026, qui s’est tenue ce samedi 16 mai, a consacré la Bulgarie, pays jusque-là jamais vainqueur, grâce à la performance de Dara avec sa chanson Bangaranga. Ce succès marque un retour triomphal pour la Bulgarie après son absence en 2023, liée à une élimination prématurée en demi-finale. Derrière cette victoire marquante, la compétition a également été le théâtre de résultats contrastés, notamment pour la représentante française Monroe, dont la performance remarquée n’a pas suffi à assurer une place dans le top 10.

La chanteuse Monroe, révélée au grand public par l’émission Prodiges, a défendu les couleurs françaises avec son titre Regarde. Malgré une appréciation honorable du jury, qui l’a placée en quatrième position, le vote du public a été largement moins favorable, ce qui a abouti à un total de 158 points. Ce score situe la France à la onzième place, juste en dehors du top 10, ce qui constitue une déception au regard des performances françaises récentes, notamment celle de Louane, septième l’an passé, ou celle de Slimane, quatrième il y a deux ans. Néanmoins, Monroe surpasse des représentants antérieurs comme La Zarra, Alvan & Ahez, Bilal Hassani, Madame Monsieur ou encore Alma.

Le mécanisme de vote du concours Eurovision, combinant les notes d’un jury d’experts et celles du public téléspectateur, a ainsi nettement desservi la candidature française cette année. Le décalage entre les deux sources d’évaluation souligne la complexité de mesurer une réussite dans ce type de compétition, où les goûts divergent entre professionnels et grand public.

Classement général : Israël derrière la Bulgarie, la Finlande déçoit

Le palmarès de cet Eurovision 2026 a également réservé des surprises par rapport aux pronostics des bookmakers. La Finlande, largement favorite avant la finale, n’a terminé qu’à la sixième place avec 279 points. La Grèce, autre prétendante bien placée selon les parieurs, a fini dixième. Israël, représenté par le chanteur franco-israélien Noam Bettan, s’est affirmé comme le dauphin solide de la Bulgarie, terminant deuxième, mais avec un écart important de 173 points. La Roumanie complète le podium, tandis que le Royaume-Uni ferme le classement avec un seul point.

Le concours Eurovision 2026, outre ses enjeux musicaux, prévoit un changement géographique majeur puisque l’édition suivante se tiendra pour la première fois à Sofia, capitale de la Bulgarie victorieuse. Ce contexte ouvre de nouvelles perspectives pour le rayonnement du concours dans cette région d’Europe.