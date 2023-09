Youth League: le PSG douché par le Borussia Dortmund

-Publicité-

Avant leurs ainés qui affrontent le BVB ce soir, les jeunes du PSG recevaient leurs homologues du Borussia Dortmund ce mardi au Parc des Princes, en Ligue des champions U19. Et les titis parisiens se sont inclinés sur le score de 1-0.

Mauvais départ pour les U19 du PSG en Youth League. Les jeunes parisiens défiaient ce mardi après-midi leurs homologues du Borussia Dortmund au Parc des Princes. Un match comptant pour la première journée de groupe. Et, à l’arrivée, les locaux se sont inclinés sur la plus petite des marges (1-0). L’unique but de la partie a été marqué à la demi-heure de jeu sur une belle réalisation de Rijkoff. Une grosse désillusion pour le PSG qui s’incline d’entrée, et surtout face à l’équipe qui l’avait écarté en huitième de finale lors de la précédente édition.

Les Parisiens avaient pourtant entamé la partie de manière plutôt prometteuse, avec Sangaré qui s’est vu offrir une belle occasion d’ouvrir la marque. Malheureusement, sa frappe, légèrement déviée, a manqué le cadre. Un manque de réussite qui va plutôt profiter à Rijkoff, qui n’a pas tremblé au moment de donner l’avantage à son équipe d’une reprise impeccable (0-1, 30′). Un véritable coup dur pour les joueurs de Zoumana Camara, qui ont cherché à revenir en vain tout au long des 90 minutes.

- Publicité-

Au cours du deuxième acte, Zague a réussi à se créer une situation intéressante à la suite d’une belle passe d’Ethan Mbappé. Malheureusement, l’action n’a pas abouti à un but. Le score est d’ailleurs resté inchangé jusqu’au coup de sifflet final. L’expulsion de Serif Nhaga en fin de partie n’a fait qu’aggraver les choses. C’est le deuxième revers en quelques jours pour les titis du PSG, après celui subi face au Havre. Cette série de résultats appelle à une réponse convaincante dans les semaines à venir.

Articles similaires