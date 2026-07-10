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William Sheller change d’avis sur la retraite à 80 ans

William Sheller, auteur-compositeur-interprète emblématique, annonce qu’il a composé six nouvelles chansons malgré sa retraite annoncée ; l’artiste de 80 ans les a proposées à Universal dans l’espoir d’une sortie vinyle d’ici la fin 2026.

Angelo TOURÉ
Publié le à
Showbiz
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William Sheller change d’avis sur la retraite à 80 ans
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Figure de la chanson française depuis les années 1970, William Sheller compte plus de 300 titres à son actif, dont des succès comme Un homme heureux (1991), Les Filles de l’aurore (1983) et Le carnet à spirale (1976). Son dernier album studio, Stylus, remonte à 2015. En 2021, il avait annoncé qu’il se retirait de la scène, expliquant ne plus vouloir donner de concerts à rythme soutenu et préférant se consacrer à la composition instrumentale et à la transmission, évoquant notamment le projet d’écrire des quatuors pour amateurs.

Installé dans le Loiret depuis 2023, il a rappelé dans plusieurs entretiens qu’il n’avait pas touché un clavier depuis 2016 et qu’à 77 ans le temps pressait pour mener à bien ses projets instrumentaux. Malgré ces annonces et ses déclarations de retrait, il a fêté ses 80 ans le 9 juillet et a fait part à la presse d’un revirement artistique.

Six nouvelles chansons et une négociation avec Universal

Dans un entretien accordé à La Montagne, William Sheller a confirmé avoir « finalement créé six nouvelles chansons dont je suis fier ». Il a précisé les avoir proposées à la maison de disques Universal, avec l’objectif d’une publication sur vinyle avant la fin de l’année 2026, année marquant son 80e anniversaire.

Selon ses déclarations, la maison de disques a demandé la réalisation d’un total de douze titres, demande qu’il a refusée pour éviter ce qu’il qualifie de « remplissage ». « Ce n’est pas la peine de faire du remplissage ! », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il avait réservé des studios et commencé à travailler sur les textes avant d’annuler le projet. « J’avais réservé les studios, je commençais à travailler sur les textes, je voulais que le vinyle sorte en fin d’année… Mais j’ai tout annulé. Je tends la main, on me demande le bras », a-t-il regretté.

William Sheller a exprimé son désir de rendre à son public « tout ce qu’il lui a apporté pendant plus de quarante ans de carrière » et a reconnu que certains de ses fidèles avaient été blessés par sa retraite soudaine. Il a déclaré vouloir publier ces nouvelles compositions sans les regrouper dans un album traditionnel : « Les personnes qui me suivent, ça les embête que je les aie laissées en plan. Il n’y a pas eu un objet, quelque chose de concret, pour qu’elles puissent faire leur deuil. Je voulais donc sortir ces morceaux puis qu’on me laisse vieillir tranquille », a-t-il expliqué, assurant que ces chansons « ne seront pas enregistrées sur un album mais elles sortiront ».

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